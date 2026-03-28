РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками: есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры

В ночь на субботу, 28 марта, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с помощью беспилотников. Зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"Массированная атака шахедов на город. Предварительно зафиксированы разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - написал чиновник.

Читайте также: В Одессе во время тревоги раздались взрывы: зафиксированы БПЛА

Атака дронов

Напомним, что вечером 27 марта российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Читайте также: Часть Одессы осталась без света из-за российского обстрела