РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками: есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры
В ночь на субботу, 28 марта, российские войска нанесли массированный удар по Одессе с помощью беспилотников. Зафиксированы разрушения в жилом секторе и инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Массированная атака шахедов на город. Предварительно зафиксированы разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - написал чиновник.
Атака дронов
Напомним, что вечером 27 марта российские войска запустили ударные беспилотники по территории Украины.
В мене обійшлось вибитими вікнами, і декількома поверхневими порізами.
Хоча виглядало воно набагато страшніше, ніж насправді було.