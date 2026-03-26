Стрельба в Одессе: двое патрульных в крайне тяжелом состоянии

Двое патрульных полицейских из Одессы находятся в крайне тяжелом состоянии после перестрелки, произошедшей во время проверки документов у местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Полицейских госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Медики оказывают им необходимую помощь, проводят все возможные меры для спасения жизни пострадавших, отметили в полиции.

Что предшествовало?

В Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов. В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения.

Впоследствии стало известно, что во время задержания бойцами спецподразделения КОРД мужчина снова открыл огонь в сторону правоохранителей. В ответ те применили оружие. Тело нападавшего обнаружили с помощью аэроразведки.

