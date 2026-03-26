Стрельба в Одессе: двое патрульных в крайне тяжелом состоянии
Двое патрульных полицейских из Одессы находятся в крайне тяжелом состоянии после перестрелки, произошедшей во время проверки документов у местного жителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Полицейских госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Медики оказывают им необходимую помощь, проводят все возможные меры для спасения жизни пострадавших, отметили в полиции.
Что предшествовало?
В Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов. В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения.
Впоследствии стало известно, что во время задержания бойцами спецподразделения КОРД мужчина снова открыл огонь в сторону правоохранителей. В ответ те применили оружие. Тело нападавшего обнаружили с помощью аэроразведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наркотики, цьому підтвердження!
Здавалося б - що складного відпрацювати контроль та прикриття при перевірці документів?
Чому ми колишні цивільні без всякого попереднього бойового досвіду маємо це все просто на безумовних рефлексах?
А от поліція чомусь ні.
Напевно, бо й інструктори в них такі самі.
А поки сидиш в хаті та трясешся, щоб не бусифікували - з такими як ти по іншому не вийде.
Я ж кажу. Сидить десь мамкина бубочка, сциться зайвий раз вийти з хати за сигаретами, жінка сплачує вай-фай, можна відчути себе самодостатнім хероєм, придумати собі відмазки, бачити себе в дзеркалі рексом та трендіти в коментарях за бусифікацію.
Чмошніки, мля..
© Нікколо Макіавеллі.
Чим "демократична Україна" відрізняєтья в цьоому від Кацапстана? Нічим. Тому люди будуть озброюватись і давати відсіч гнидам з ТЦК, а заодно і поліції, яка підтримує НЕЗАКОННІ ДІЇ проти народу. Якщо всіх гнид з ТЦК забрати на фронт, то там певно корпус набереться, але через корумповані схеми вони прилаштувались, і передають наверх відкати - один Борисов з Одеси чого вартий, з зарубіжною нерухомістю в 4,5 млн. євро. І де він, до речі, в Марбельє?
То за що хлопці вмирають - за дачу воєнкома Борисова, чи статки депутатів? Поки не буде соціальної справедливості, будуть подібні випадки, і їх буде більшати - мало нам кацапської навали, так ще й внутрішні гниди шкодять.
Ще приклад - колишній Глава Нацполіції, Князєв, дружина якого по 650.000 євро вивозила в Польщу в сумці, всю свою сімейку вивіз в Європу (казали - в Австрію, а потім у Францію), з синочком Колею, який якраз призовного віку...