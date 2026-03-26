РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11058 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Одессе
2 318 17

Стрельба в Одессе: двое патрульных в крайне тяжелом состоянии

Стрельба в Одессе

Двое патрульных полицейских из Одессы находятся в крайне тяжелом состоянии после перестрелки, произошедшей во время проверки документов у местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Полицейских госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Медики оказывают им необходимую помощь, проводят все возможные меры для спасения жизни пострадавших, отметили в полиции.

Что предшествовало?

В Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов. В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. 

Впоследствии стало известно, что во время задержания бойцами спецподразделения КОРД мужчина снова открыл огонь в сторону правоохранителей. В ответ те применили оружие. Тело нападавшего обнаружили с помощью аэроразведки.

Автор: 

Одесса (8022) Одесская область (4162) стрельба (3249) патрульная полиция (1769) Одесский район (496)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вже нічого виправити неможливо. Довіри до влади нуль, які б там відсотки не малював собі потужний.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:59 Ответить
+3
Відео то підрізане.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:58 Ответить
+2
Не раз та не два був свідком ситуації, коли поліцейські ведуть себе вкрай непрофесійно (останній раз буквально на днях в Слов'янську).
Здавалося б - що складного відпрацювати контроль та прикриття при перевірці документів?
Чому ми колишні цивільні без всякого попереднього бойового досвіду маємо це все просто на безумовних рефлексах?
А от поліція чомусь ні.
Напевно, бо й інструктори в них такі самі.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непокаране раніше зло, приносить кров!!
Наркотики, цьому підтвердження!
показать весь комментарий
26.03.2026 13:48 Ответить
Чорновіл, Гонгадзе, Сашко Білий, Фаріон, Андрій Парубій, сержант Журавель, Сергій Русінов, Вадим Гетьман…. Українців убивають зкацаплені істоти!!
показать весь комментарий
26.03.2026 13:52 Ответить
Не раз та не два був свідком ситуації, коли поліцейські ведуть себе вкрай непрофесійно (останній раз буквально на днях в Слов'янську).
Здавалося б - що складного відпрацювати контроль та прикриття при перевірці документів?
Чому ми колишні цивільні без всякого попереднього бойового досвіду маємо це все просто на безумовних рефлексах?
А от поліція чомусь ні.
Напевно, бо й інструктори в них такі самі.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:52 Ответить
Чи є ще тут багато людей, які вважають, що у процесі мобілізації нічого змінювати не треба?
показать весь комментарий
26.03.2026 13:53 Ответить
От коли ти нарешті, добровільно по рекрутингу знайдеш собі місце в ЗСУ, тоді й поговоримо про зміни в мобілізації.
А поки сидиш в хаті та трясешся, щоб не бусифікували - з такими як ти по іншому не вийде.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:56 Ответить
😊 Ти дурень і бот. І твій шаблонний ботярський текст це підтверджує. Дурень, бо думаєш, що при такому стані справ вигребеш. Ні - не вигребеш. Проблема ж не в тобі - ти нуль, але може не вигребсти Україна через внутрішній розлом.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:05 Ответить
Хай бот, ок. Ти тільки що вивалив купу букв ні про що.
Я ж кажу. Сидить десь мамкина бубочка, сциться зайвий раз вийти з хати за сигаретами, жінка сплачує вай-фай, можна відчути себе самодостатнім хероєм, придумати собі відмазки, бачити себе в дзеркалі рексом та трендіти в коментарях за бусифікацію.
Чмошніки, мля..
показать весь комментарий
26.03.2026 14:13 Ответить
Я ж кажу - дурень ти. 😊 Всіх рівняєш по собі, бо інакшого не знаєш. Адже подібне тускється з подібним. 😊 І ти тосно не той, щоб я тобі, недорослю тут свою біографію розповідав. 😊 Тільки прийми, як даність - ти дурень.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:19 Ответить
Вже нічого виправити неможливо. Довіри до влади нуль, які б там відсотки не малював собі потужний.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:59 Ответить
Відео то підрізане.
показать весь комментарий
26.03.2026 13:58 Ответить
А чего камера снимает полицейского, а не типа в машине, на которого она должна быть направлена? Где видео с бодикамеры второго полицейского?
показать весь комментарий
26.03.2026 14:17 Ответить
а другий в телефончику залипає
показать весь комментарий
26.03.2026 14:23 Ответить
Зупиняють - один шось хоче перевірити - другий держить на прицілі цей парастас - обоє в броніках - війна і машині ше можуть бути зо два абреки
показать весь комментарий
26.03.2026 13:58 Ответить
Держава, яка не хоче, щоб у її громадян була зброя, не довіряє народу і боїться її.
© Нікколо Макіавеллі.
Чим "демократична Україна" відрізняєтья в цьоому від Кацапстана? Нічим. Тому люди будуть озброюватись і давати відсіч гнидам з ТЦК, а заодно і поліції, яка підтримує НЕЗАКОННІ ДІЇ проти народу. Якщо всіх гнид з ТЦК забрати на фронт, то там певно корпус набереться, але через корумповані схеми вони прилаштувались, і передають наверх відкати - один Борисов з Одеси чого вартий, з зарубіжною нерухомістю в 4,5 млн. євро. І де він, до речі, в Марбельє?
То за що хлопці вмирають - за дачу воєнкома Борисова, чи статки депутатів? Поки не буде соціальної справедливості, будуть подібні випадки, і їх буде більшати - мало нам кацапської навали, так ще й внутрішні гниди шкодять.
Ще приклад - колишній Глава Нацполіції, Князєв, дружина якого по 650.000 євро вивозила в Польщу в сумці, всю свою сімейку вивіз в Європу (казали - в Австрію, а потім у Францію), з синочком Колею, який якраз призовного віку...
показать весь комментарий
26.03.2026 14:05 Ответить
Осмотр сумки не "поверхностный осмотр". Почему остановили и стали настаивали на осмотре вещей именно этого человека? Обычно проверяют документы (включая военник) и отпускают, если всё в порядке или тащат в ТЦК, но не досматривают. Если была ориентировка на этого человека, что что-то не так, то почему проверял документы один патрульный, а второй сидел в машине?
показать весь комментарий
26.03.2026 14:07 Ответить
Я так розумію що він поліз у машину та достав автомат й цьому не завадили а далі він розстріляв копів в авто чи біля нього, й зброю з них ніхто навіть не встиг дістати.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:10 Ответить
Достать автомат в машине с сумки или где он там лежал и навести в тесноте авто на человека надо время, чего тупил полицейский непонятно. Действия второго полицейского в авто тоже вызывают вопросы.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:23 Ответить
 
 