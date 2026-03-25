РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6465 посетителей онлайн
2 302 24

В Одессе водитель открыл стрельбу по патрульным полицейским - двое ранены

В Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, цитирует Цензор.НЕТ.

Что известно? 

Сообщается, что во время остановки мужчина внезапно открыл огонь по правоохранителям.

В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Для задержания нападавшего начата специальная полицейская операция. Известно, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.

На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы.

Информация обновляется

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Щас почнеться - вони самі себе постріляли!! Причепилися до чесного ухилянта!! Йдіть воюйте,в він хай бикує! Ну, і так далі...як завжди...
показать весь комментарий
25.03.2026 23:15 Ответить
+4
нема відео з бодікамер - нема діла.
показать весь комментарий
25.03.2026 23:14 Ответить
+4
Все вірно!
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти не заброньований,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
показать весь комментарий
25.03.2026 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мабуть один з виживших з Будинку профспілок.
показать весь комментарий
25.03.2026 23:28 Ответить
доверие до полиции на нуле, а в некоторых регионах в минус уходит
показать весь комментарий
25.03.2026 23:31 Ответить
Тобто, поліція зупинила авто, а водій замість документів почав стріляти? Чи він дав документи, виявилось що він у розшуку і після цього почав стріляти?
показать весь комментарий
25.03.2026 23:39 Ответить
Це був кацапський шпигун. Він мав бути знищений на місці!
показать весь комментарий
25.03.2026 23:52 Ответить
Буває. Може це серійний вбивця, якого випадково зупинили. А може ветеран, якому накипіло.
В цій країні можливе все.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:00 Ответить
Я все розумію начебто та нібито люди, ну от не жалько і нічого зробити з собою не можу.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:01 Ответить
стрілець перевозив наркоту, тому й стріляти почав. чому наркобариг у нас називають ухилянтами? мені не зрозуміло ніфіга.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:01 Ответить
Тому що зараз народ став піднімати щетину і викочувати на владу бочку за безпредєл який творять рекетири-тцкшники і поліцаї. От поліцаї і проводять такі вистави мовляв дивіться які ''ухилянти'' жорстокі бандити, тому жорстокі заходи проти них цілком обгрунтовані. Зараз даже якщо ти вбивця, наркобарига чи грабіжник, тебе в першу чергу назвуть ухилянтом
показать весь комментарий
26.03.2026 00:10 Ответить
ну, тут я не скажу, оновлені дані у наркобариги були чи ні, може й ухилянт, а може й ні. все ж таки в одесі тільки бідний не відкупиться, Борисов не дасть збрехати.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:13 Ответить
Что действительно перевозил.Ухылянт да еще и наркоделец получается. Ни совести ни чести у этого быдла. Если это правда то и живым такую падаль брать не надо
показать весь комментарий
26.03.2026 00:14 Ответить
чому? якби він був ухилянтом - тоді точно живим не брати. а наркобаригу навіщо стріляти? вони для ментів не дуже чужі.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:18 Ответить
Не ухылянтов надо перевоспитывать и учить мужеству на фронте .Но если если еще и наркобарига то тогда сразу в расход. А менты даже если наркобарыги для них не чужие (а этот явно чужой раз начал стрелять)все равно за такое не простят и накажут . И в данном случае будут абсолютно правы
показать весь комментарий
26.03.2026 00:23 Ответить
Що поліцаї тільки не вигадають аби ще більше посилити репресії проти населення
показать весь комментарий
26.03.2026 00:01 Ответить
а ще цікаво, як поліція взагалі встановила особу водія? він явно документи не показував. по номерам пробили? так власник інший. а водій наркоту віз.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:03 Ответить
в результаті все повісять на власника автомобіля, а наркобарига чи відморозиться, чи в гіршому випадку відкупиться.
показать весь комментарий
26.03.2026 00:10 Ответить
Може хлопці з СЗЧ повертаються?
показать весь комментарий
26.03.2026 00:12 Ответить
 
 