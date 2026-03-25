В Одессе водитель открыл стрельбу по патрульным полицейским - двое ранены
В Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов.
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, цитирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сообщается, что во время остановки мужчина внезапно открыл огонь по правоохранителям.
В результате нападения двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Для задержания нападавшего начата специальная полицейская операция. Известно, что мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.
На месте работает следственно-оперативная группа и другие профильные службы.
Информация обновляется
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти не заброньований,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
В цій країні можливе все.