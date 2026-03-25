В Одесі водій відкрив стрільбу по патрульних поліцейських – двоє поранені

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських під час перевірки документів.

Про це повідомляє Патрульна поліція України, цитує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повідомляється, що під час зупинки чоловік раптово відкрив вогонь по правоохоронцях.

Унаслідок нападу двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання нападника введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

Інформація оновлюється.