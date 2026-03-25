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Новини Стрілянина в Одесі
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В Одесі водій відкрив стрільбу по патрульних поліцейських – двоє поранені

Стрілянина в Одесі

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських під час перевірки документів.

Про це повідомляє Патрульна поліція України, цитує Цензор.НЕТ.

Що відомо? 

Повідомляється, що під час зупинки чоловік раптово відкрив вогонь по правоохоронцях.

Унаслідок нападу двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання нападника введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що чоловік перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби.

Стрілянина в Одесі

Інформація оновлюється.

Автор: 

Одеса (5873) Одеська область (4153) стрілянина (1933) патрульна поліція (1437) Одеський район (674)
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Топ коментарі
+26
Все вірно!
Якщо ти заброньований,то ти патріот!
Якщо ти не заброньований,то ти ухилянт!
Висновок:
Ухилянти повинні захищати патріотів!
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25.03.2026 23:28 Відповісти
+24
нема відео з бодікамер - нема діла.
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25.03.2026 23:14 Відповісти
+20
доверие до полиции на нуле, а в некоторых регионах в минус уходит
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25.03.2026 23:31 Відповісти

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