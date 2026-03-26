Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у вкрай важкому стані. ВIДЕО
Двоє патрульних поліцейських з Одеси перебувають у вкрай важкому стані після стрілянини, що сталася під час перевірки документів у місцевого чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.
Поліціянтів ушпиталили з вогнепальними пораненнями.
Медики надають їм необхідну допомогу, проводять усі можливі заходи для порятунку життя постраждалих, зазначили в поліції.
Що передувало?
В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень.
Згодом стало відомо, що під час затримання бійцями спецпідрозділу КОРД чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців. У відповідь ті застосували зброю. Тіло нападника виявили за допомогою аеророзвідки.
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А поки сидиш в хаті та трясешся, щоб не бусифікували - з такими як ти по іншому не вийде.
Здавалося б - що складного відпрацювати контроль та прикриття при перевірці документів?
Чому ми колишні цивільні без всякого попереднього бойового досвіду маємо це все просто на безумовних рефлексах?
А от поліція чомусь ні.
Напевно, бо й інструктори в них такі самі.