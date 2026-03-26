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Новини Стрілянина в Одесі
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Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у вкрай важкому стані. ВIДЕО

Двоє патрульних поліцейських з Одеси перебувають у вкрай важкому стані після стрілянини, що сталася під час перевірки документів у місцевого чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

Поліціянтів ушпиталили з вогнепальними пораненнями.

Медики надають їм необхідну допомогу, проводять усі можливі заходи для порятунку життя постраждалих, зазначили в поліції.

Що передувало?

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. 

Згодом стало відомо,  що під час затримання бійцями спецпідрозділу КОРД чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців. У відповідь ті застосували зброю. Тіло нападника виявили за допомогою аеророзвідки.

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Одеса (5876) Одеська область (4156) стрілянина (1933) патрульна поліція (1437) Одеський район (674)
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Топ коментарі
+21
Вже нічого виправити неможливо. Довіри до влади нуль, які б там відсотки не малював собі потужний.
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26.03.2026 13:59 Відповісти
+15
От коли ти нарешті, добровільно по рекрутингу знайдеш собі місце в ЗСУ, тоді й поговоримо про зміни в мобілізації.
А поки сидиш в хаті та трясешся, щоб не бусифікували - з такими як ти по іншому не вийде.
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26.03.2026 13:56 Відповісти
+14
Не раз та не два був свідком ситуації, коли поліцейські ведуть себе вкрай непрофесійно (останній раз буквально на днях в Слов'янську).
Здавалося б - що складного відпрацювати контроль та прикриття при перевірці документів?
Чому ми колишні цивільні без всякого попереднього бойового досвіду маємо це все просто на безумовних рефлексах?
А от поліція чомусь ні.
Напевно, бо й інструктори в них такі самі.
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26.03.2026 13:52 Відповісти

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