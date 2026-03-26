Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у вкрай важкому стані. ВIДЕО

Двоє патрульних поліцейських з Одеси перебувають у вкрай важкому стані після стрілянини, що сталася під час перевірки документів у місцевого чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

Поліціянтів ушпиталили з вогнепальними пораненнями.

Медики надають їм необхідну допомогу, проводять усі можливі заходи для порятунку життя постраждалих, зазначили в поліції.

Що передувало?

В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських під час перевірки документів. Унаслідок нападу двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень.

Згодом стало відомо, що під час затримання бійцями спецпідрозділу КОРД чоловік знову відкрив вогонь у бік правоохоронців. У відповідь ті застосували зброю. Тіло нападника виявили за допомогою аеророзвідки.

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