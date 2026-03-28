У Кривому Розі знову лунають вибухи: п’ята атака за добу

Ворог продовжує масовані удари дронами по Кривому Рогу. Над містом залишаються ще кілька БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. П'ята шахедна атака за добу.

Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких. Над містом ще 4 шахеди", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Також зафіксовано влучання у житловому секторі.

Вночі ворог знову вдарив по місту. Під ударом опинилося промислове підприємство. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Зранку армія РФ знову атакувала промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу.

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