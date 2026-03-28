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Новини Вибухи у Кривому Розі
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У Кривому Розі знову лунають вибухи: п’ята атака за добу

Кривий Ріг знову під атакою: п’ята хвиля "шахедів" за добу

Ворог продовжує масовані удари дронами по Кривому Рогу. Над містом залишаються ще кілька БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг. П'ята шахедна атака за добу.

Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких. Над містом ще 4 шахеди", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Також зафіксовано влучання у житловому секторі.

Вночі ворог знову вдарив по місту. Під ударом опинилося промислове підприємство. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Зранку армія РФ знову атакувала  промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Кривий Ріг (1528) обстріл (35018) Шахед (2317) Дніпропетровська область (5226) Криворізький район (432)
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