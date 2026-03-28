Ворог запустив по Одесі понад 60 дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У ніч на сьогодні війська РФ масовано вдарили по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя", - заявив глава держави.

РФ використала понад 60 дронів

За його словами, було застосовано понад 60 ударних дронів у цьому ударі по місту.

"На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно. На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула (за даними ОВА, вже двоє загиблих. - Ред.). Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина. Були цієї ночі також удари по Полтавщині та Дніпровщині", - додав Зеленський.

Він також наголошує, що кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне.

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Протидія агресії РФ

"А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", - резюмує глава держави.

















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 людей постраждали.

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