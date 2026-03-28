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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Ворог запустив по Одесі понад 60 дронів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У ніч на сьогодні війська РФ масовано вдарили по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Жодного військового сенсу, це суто терор проти звичайного цивільного життя", - заявив глава держави.

РФ використала понад 60 дронів

За його словами, було застосовано понад 60 ударних дронів у цьому ударі по місту.

"На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно. На жаль, станом на зараз відомо, що одна людина загинула (за даними ОВА, вже двоє загиблих. - Ред.). Мої співчуття рідним і близьким. Більше десяти людей поранені, і серед них є дитина. Були цієї ночі також удари по Полтавщині та Дніпровщині", - додав Зеленський.

Він також наголошує, що кожен такий удар доводить, що Росія не хоче закінчувати війну. А отже, будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне.

Також читайте: РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками: є руйнування житлового сектору та інфраструктури

Протидія агресії РФ

"А скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Дякую всім партнерам, які працюють разом з нами та підтримують наших людей. Працюємо з усіма і ми, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні - наші міста і села, нашу інфраструктуру. Спільний захист і скоординовані дії можуть спрацювати найкраще", - резюмує глава держави.

наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі
наслідки ударів по Одесі

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог масовано атакував Одесу БпЛА: двоє загиблих, ще 12 людей постраждали.

Також читайте: Стрілянина в Одесі: двоє патрульних у вкрай важкому стані. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) обстріл (35018) Одеса (5886) Одеська область (4175) Одеський район (685)
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