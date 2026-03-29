Россияне почти 30 раз атаковали Днепропетровщину: пострадали четыре человека
В течение дня в воскресенье, 29 марта, российские войска совершили почти 30 атак по трем районам Днепропетровской области. Четыре человека получили ранения. Также зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольского района
В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Покровская и Марганецкая громады.
Трое человек получили ранения: 58-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 60-летняя женщина и 66-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.
Один частный дом уничтожен, еще 15 – повреждены. Также повреждены административное здание, многоквартирные дома, хозяйственные постройки, солнечные панели. Разбиты гаражи и автомобили.
Обстрелы Криворожья
В Криворожье россияне нанесли удары по Кривому Рогу, Зеленодольской и Софиевской громадам. В результате атак произошел пожар. Также повреждено предприятие.
Атаки на Синельниковский район
В Межевской громаде на Синельниковщине в результате вражеских атак уничтожен автомобиль и поврежден дом. Пострадала 23-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
