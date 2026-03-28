Россияне 45 раз атаковали Днепропетровщину: повреждены предприятия, административное здание, инфраструктура

В течение дня 28 марта российские войска 45 раз обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Криворожский район

В Кривом Роге возникли пожары. Повреждена промышленная инфраструктура.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады.

Повреждены предприятия, административное здание, инфраструктура, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Отмечается, что люди не пострадали.

