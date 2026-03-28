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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни 45 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено підприємства, адмінбудівлю, інфраструктуру

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 28 березня російські війська 45 разів атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Криворізький район

У Кривому Розі виникли пожежі. Пошкоджена промислова інфраструктура.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Понівечені підприємства, адмінбудівля, інфраструктура, багатоповерховий та приватні будинки, господарська споруди і автівки.

Зазначається, що люди не постраждали.

Також читайте: РФ вдарила по підприємству у Кривому Розі: двоє загиблих. Зранку ворог знову атакував місто (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1528) обстріл (35018) Дніпропетровська область (5226) Криворізький район (433) Нікопольський район (830)
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