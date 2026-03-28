Росіяни 45 разів атакували Дніпропетровщину: пошкоджено підприємства, адмінбудівлю, інфраструктуру
Упродовж дня 28 березня російські війська 45 разів атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Криворізький район
У Кривому Розі виникли пожежі. Пошкоджена промислова інфраструктура.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.
Понівечені підприємства, адмінбудівля, інфраструктура, багатоповерховий та приватні будинки, господарська споруди і автівки.
Зазначається, що люди не постраждали.
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