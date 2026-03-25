Из-за атак РФ произошли отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Ранен энергетик

"В результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из сотрудников компании получил ранения. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, наиболее сложной на данный момент является ситуация в Черниговской области. Там в результате нескольких последовательных вражеских атак было повреждено энергетическое оборудование, что вынуждает прибегать к почасовым отключениям. Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Читайте также: Больше всего децентрализованных мощностей в пределах города построено в Киеве, - Харченко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Славутич обесточен после атаки РФ: без света - 21 тыс. жителей.
  • Также сегодня ночью враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов.

Читайте: Из-за обстрелов РФ произошли новые отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

Через атаки РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Те ЗНЕСТРУМЛЕННЯ - ЗАСТРУМЛЕННЯ вже прижилося ? Як і у 5-ти областях залишилися без СВІТЛА.

Така "професійна термінологія" від Міненерго перекочомує у ЗМІ
показать весь комментарий
25.03.2026 10:48
 
 