Славутич обесточен после атаки РФ: без света - 21 тыс. жителей

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Вооруженные силы РФ целенаправленно наносят удары по объектам энергетики Киевской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Без электричества остался Славутич

Как отмечается, после утренней атаки Славутич временно остался без централизованного электроснабжения. Без света остались около 21 тысячи жителей.

Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме.

Как работает критическая инфраструктура?

По данным ОВА, критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Социальные учреждения функционируют на генераторах.

Связь и интернет остаются доступными.

Пункты несокрушимости открыты и готовы принимать людей.

Больше информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранним утром в субботу, 21 марта 2026 года, войска РФ пытались атаковать ударными дронами энергетическую инфраструктуру Киевской области. Тогда тоже было обесточено Славутич.
  • Также сегодня ночью враг нанес удар по энергетическому объекту возле Чернигова: без электричества остались 150 тысяч абонентов.

Славутич - це така сама "Київщина", як Крим - російський... Місто на північному заході Чернігівщини, лише АДМІНІСТРАТИВНО прив"язане до Київської області ) - бо у радянські часи, коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, і функції Прип'яті та Чорнобиля передали Славутичу, його вирішили підпорядкувать Києву... А так - робоча сила, значною мірою, з Чернігівщини, уся інфраструктура "зав"язана" на Чернігівщину... Тому всі негаразди в Славутичі, більшою мірою відбиваються саме на Чернігівщині, а не на Київщині...
25.03.2026 09:28
 
 