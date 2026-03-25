Славутич знеструмлено після атаки РФ: без світла - 21 тис. мешканців
Війська РФ цілеспрямовано б’ють по енергетиці Київщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Знеструмлено Славутич
Як зазначається, після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла - близько 21 тисячі мешканців.
Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі.
Як працює критична інфраструктура?
За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах.
Зв’язок і інтернет залишаються доступними.
Пункти незламності відкриті й готові приймати людей.
Біьше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.
- Також сьогодні вночі ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів.
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