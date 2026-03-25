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Новини Удари по енергетиці
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Славутич знеструмлено після атаки РФ: без світла - 21 тис. мешканців

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Війська РФ цілеспрямовано б’ють по енергетиці Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлено Славутич

Як зазначається, після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла - близько 21 тисячі мешканців.

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі.

Також читайте: Європі є чого навчитися в України у сфері захисту критичної інфраструктури, - єврокомісар Кубілюс

Як працює критична інфраструктура?

За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах.

Зв’язок і інтернет залишаються доступними.

Пункти незламності відкриті й готові приймати людей.

Біьше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

  • Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.
  • Також сьогодні вночі ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів.

Також читайте: Через нічну атаку РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Автор: 

Київська область (4657) Славутич (51) Вишгородський район (88)
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