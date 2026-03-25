Славутич знеструмлено після атаки РФ: без світла - 21 тис. мешканців

Війська РФ цілеспрямовано б’ють по енергетиці Київщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлено Славутич

Як зазначається, після ранкової атаки Славутич тимчасово залишився без централізованого електропостачання. Без світла - близько 21 тисячі мешканців.

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в кожній оселі.

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Як працює критична інфраструктура?

За даними ОВА, критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Тепло та водопостачання забезпечені. Соціальні заклади функціонують на генераторах.

Зв’язок і інтернет залишаються доступними.

Пункти незламності відкриті й готові приймати людей.

Біьше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.

Також сьогодні вночі ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів.

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