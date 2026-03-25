Через атаки РФ є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Поранено енергетика

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт "Хмельницькобленерго" один із працівників компанії зазнав поранень. Йому надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За даними Міненерго, найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовлює вимушене застосування погодинних відключень. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Славутич знеструмлено після атаки РФ: без світла - 21 тис. мешканців.

Також сьогодні вночі ворог ударив по енергетичному об’єкту біля Чернігова: знеструмлено 150 тисяч абонентів.

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