Найбільше децентралізованих потужностей у рамках міста побудовано у Києві, - Харченко

Зараз немає альтернативи відновленню пошкоджених ТЕЦ. Водночас паралельно має йти процес резервування та децентралізації.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Без відновлення ТЕЦ Київ відчуватиме серйозні проблеми. Тому це є короткотерміновим безальтернативним сценарієм. Але одночасно має відбуватися інтенсивний процес інвестування нових теплових і когенераційних потужностей, щоб зарезервувати теплові зони, які зараз під відповідальністю ТЕЦ, і мати змогу перейти на інше джерело, якщо вона буде уражена", - пояснив він.

За словами Харченка, такі детальні плани, розроблено, але вони потребують суттєвих інвестицій. Робота над цим триває.

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Директор Центру досліджень енергетики навів як приклад далекоглядності у технічних рішеннях місто Дніпро.

"Де дійсно було зроблено резервування і децентралізація великого джерела – Придніпровської ТЕС, і певна кількість районів була переведена на меншого розміру альтернативні теплові джерела. Вони цим займалися протягом останніх півтора року. Харків теж над цим працює.

Якщо брати до уваги, скільки побудовано нових децентралізованих потужностей у рамках міста, то виявляється, що абсолютні цифри все одно будуть найбільші в Києві", - пояснив він.

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Захист під землею

За словами Харченка, робота щодо розмішення енергетичного обладнання під землею для захисту від ударів вже ведеться у Києві.

"Але це дуже дорого, що реально сповільнює і здорожчує процес. Крок за кроком це робитиметься неминуче. В принципі, нам доведеться переводити енергосистему у максимально безпечний формат.

Тобто будувати нові потужності виключно захищеними, переносити існуючі об’єкти і поступово створювати підземну або напівпідземну, з другим рівнем фортифікації енергетичну систему. Але треба розуміти, що йдеться про мільярди коштів і роки. Багато чого вже зроблено. Якби ні, в частині високовольтних мереж ми б уже просто не мали електрики", - додав він.

Про підготовку до наступної зими та захист об'єктів енергетики від ударів РФ читайте в інтерв'ю Олександра Харченка за посиланням.

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