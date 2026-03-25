Партнерам варто пояснювати, яка саме енергодопомога потрібна, бо надсилання ковдр не врятує, - Харченко

Гроші на підтримку енергетики потрібно шукати вже зараз. Це має робити не тільки уряд, а й місцева влада.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Подробиці

Після масованих ударів РФ по енергетиці всі бачать реальність загроз і оцінили її навіть у грошовому вимірі на національному рівні, зазначив він.

"Але це не означає, що тепер можна просто сидіти й чекати. Ці гроші, справді, треба шукати. Ще раз повторюся: не тільки на рівні міністра енергетики, прем’єр-міністра чи будь-якого іншого віцепрем’єра, а й кожного міста та містечка.

У всіх є міста-побратими. Мають працювати служби чи відділи по співпраці з міжнародними партнерами. Абсолютно необхідно, щоб ця робота була максимально активізована на всіх щаблях, як у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Броварах, так і в Чернівцях тощо", - наголосив Харченко.

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Комунікація з партнерами

Директор Центру досліджень енергетики зазначив, що вже сьогодні на рівні конкретних проєктів треба пояснювати партнерам, що саме нам потрібно: скільки грошей, яке саме обладнання.

"Насправді, є багато бажаючих допомогти як в Європі, так і в США - на рівні не лише адміністрацій, а громадян. Але тут дуже важливо, щоб їм роз’яснили, яка саме допомога потрібна.

Бо якщо вони продовжать просто збирати гроші і надсилати ковдри, це нам нічим не допоможе. А коли отримають чіткі сигнали, що конкретно нам треба, ситуація змінюється одразу. Я маю багато прикладів, коли правильна комунікація дозволяє залучити ресурси", - додав Харченко.

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Він розповів, що Україна використовує старі потужності з Європи для ремонтів пошкоджених енергостанцій.

"Дійсно, це є певне джерело запчастин для тих наших потужностей, які можна відновити. У Європі є кілька об’єктів, які в різні часи були або розібрані і складені, або просто законсервовані, а зараз їх розбирають і перевозять. Вони є джерелом резервних частин для відновлення пошкоджених потужностей", - підсумував Харченко.

Повний текст інтерв'ю із Олександром Харченком про підготовку до наступної зими читайте за посиланням.

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