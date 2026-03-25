581 10

Партнерам стоит объяснять, какая именно энергетическая помощь нужна, потому что отправка одеял не спасет, - Харченко

Подготовка к следующей зиме: поможет правильная коммуникация

Средства на поддержку энергетики нужно искать уже сейчас. Этим должны заниматься не только правительство, но и местные власти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Подробности

После массированных ударов РФ по энергетике все видят реальность угроз и оценили ее даже в денежном выражении на национальном уровне, отметил он.

"Но это не значит, что теперь можно просто сидеть и ждать. Эти деньги, действительно, нужно искать. Еще раз повторю: не только на уровне министра энергетики, премьер-министра или любого другого вице-премьера, но и каждого города и поселка.

У всех есть города-побратимы. Должны работать службы или отделы по сотрудничеству с международными партнерами. Абсолютно необходимо, чтобы эта работа была максимально активизирована на всех уровнях, как в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Броварах, так и в Черновцах и т. д.", - подчеркнул Харченко.

Читайте также: На реализацию планов энергетической устойчивости регионов нужно найти почти 280 миллиардов, – Свириденко

Коммуникация с партнерами

Директор Центра исследований энергетики отметил, что уже сегодня на уровне конкретных проектов нужно объяснять партнерам, что именно нам нужно: сколько денег, какое именно оборудование.

"На самом деле, есть много желающих помочь как в Европе, так и в США - не только на уровне администраций, но и граждан. Но здесь очень важно, чтобы им разъяснили, какая именно помощь нужна.

Потому что если они продолжат просто собирать деньги и присылать одеяла, это нам ничем не поможет. А когда получат четкие сигналы, что конкретно нам нужно, ситуация меняется сразу. У меня есть много примеров, когда правильная коммуникация позволяет привлечь ресурсы", - добавил Харченко.

Читайте также: Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, - еврокомиссар Кубилюс

Он рассказал, что Украина использует старые мощности из Европы для ремонта поврежденных электростанций.

"Действительно, это определенный источник запчастей для тех наших мощностей, которые можно восстановить. В Европе есть несколько объектов, которые в разное время были либо разобраны и складированы, либо просто законсервированы, а сейчас их разбирают и перевозят. Они являются источником запасных частей для восстановления поврежденных мощностей", - подытожил Харченко.

Полный текст интервью с Александром Харченко о подготовке к следующей зиме читайте по ссылке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восстановление энергетики: Евросоюз выделит 22 миллиона евро на теплоснабжение Киева

розкрадайте поменьше то і ковдр непотрібно буде!
25.03.2026 09:45 Ответить
В тому числі стосується місцевої влади !!!
25.03.2026 10:37 Ответить
А наприклад Насіровову допомогла ковдра
25.03.2026 09:52 Ответить
У нас відсутній дипломатичний корпус. Зебіл, яким би видатним не був, просто не встигає проговорити в кожне вухо. Основний його робочий час йде на самолюбування і пограбування, на надрочування рейтингу і оплесків. А ще має порішати кому і як атакувати на фронті
Коли ж до дипломатії.
25.03.2026 09:54 Ответить
А, може, перш, ніж канючити та повчати партнерів, слід припинити розкрадання на всіх рівнях?
25.03.2026 10:01 Ответить
Та нехай про це партнерам пояснить Зеленський та його бізнес-партнери Міндічі і Цукермани. Ще можуть запитати в НАБУ і САП, хоча вся інформація про цих мародерів давно відома як США так і керівникам інших країн, які направляли нам допомогу.
25.03.2026 10:12 Ответить
З європейцями треба жорсткіше. Чмо розуміє тільки стусан в зад.
25.03.2026 10:14 Ответить
оце прям трампівського рівня дипломатія.
зазвичай від допомоги та доброї волі "чма" не залежать бо тоді виникає питання: хто ж насправді "чмо", вам так не здається?
25.03.2026 10:22 Ответить
Єрмак з 2022-24років, «добре упорядкував» майже 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, що їх не можуть кєровніки з ДБР, НацПолу СБУ БЕБ та голови ВЦОА……, і по сього знайти не можуть!!
Керівники ЄС і НАТО, більше не присилають у таких об'ємах ГумДопомогу в Україну, щоб вона не «пропадала» по ларьках, торгівельних Центрах та ФОПах, у дивних істот у вишиванках!!
25.03.2026 10:32 Ответить
 
 