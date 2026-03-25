Партнерам стоит объяснять, какая именно энергетическая помощь нужна, потому что отправка одеял не спасет, - Харченко

Средства на поддержку энергетики нужно искать уже сейчас. Этим должны заниматься не только правительство, но и местные власти.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

После массированных ударов РФ по энергетике все видят реальность угроз и оценили ее даже в денежном выражении на национальном уровне, отметил он.

"Но это не значит, что теперь можно просто сидеть и ждать. Эти деньги, действительно, нужно искать. Еще раз повторю: не только на уровне министра энергетики, премьер-министра или любого другого вице-премьера, но и каждого города и поселка.

У всех есть города-побратимы. Должны работать службы или отделы по сотрудничеству с международными партнерами. Абсолютно необходимо, чтобы эта работа была максимально активизирована на всех уровнях, как в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Броварах, так и в Черновцах и т. д.", - подчеркнул Харченко.

Коммуникация с партнерами

Директор Центра исследований энергетики отметил, что уже сегодня на уровне конкретных проектов нужно объяснять партнерам, что именно нам нужно: сколько денег, какое именно оборудование.

"На самом деле, есть много желающих помочь как в Европе, так и в США - не только на уровне администраций, но и граждан. Но здесь очень важно, чтобы им разъяснили, какая именно помощь нужна.

Потому что если они продолжат просто собирать деньги и присылать одеяла, это нам ничем не поможет. А когда получат четкие сигналы, что конкретно нам нужно, ситуация меняется сразу. У меня есть много примеров, когда правильная коммуникация позволяет привлечь ресурсы", - добавил Харченко.

Он рассказал, что Украина использует старые мощности из Европы для ремонта поврежденных электростанций.

"Действительно, это определенный источник запчастей для тех наших мощностей, которые можно восстановить. В Европе есть несколько объектов, которые в разное время были либо разобраны и складированы, либо просто законсервированы, а сейчас их разбирают и перевозят. Они являются источником запасных частей для восстановления поврежденных мощностей", - подытожил Харченко.

Полный текст интервью с Александром Харченко о подготовке к следующей зиме читайте по ссылке.

