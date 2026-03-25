Больше всего децентрализованных мощностей в пределах города построено в Киеве, - Харченко
Сейчас нет альтернативы восстановлению поврежденных ТЭЦ. В то же время параллельно должен идти процесс резервирования и децентрализации.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Без восстановления ТЭЦ Киев будет испытывать серьезные проблемы. Поэтому это краткосрочный безальтернативный сценарий. Но одновременно должен происходить интенсивный процесс инвестирования в новые тепловые и когенерационные мощности, чтобы зарезервировать тепловые зоны, которые сейчас находятся в ведении ТЭЦ, и иметь возможность перейти на другой источник, если она будет повреждена", — пояснил он.
По словам Харченко, такие подробные планы разработаны, но они требуют существенных инвестиций. Работа над этим продолжается.
Директор Центра исследований энергетики привел в качестве примера дальновидности в технических решениях город Днепр.
"Где действительно было проведено резервирование и децентрализация крупного источника – Приднепровской ТЭС, и определенное количество районов было переведено на альтернативные тепловые источники меньшего размера. Они этим занимались в течение последних полутора лет. Харьков тоже над этим работает.
Если принять во внимание, сколько построено новых децентрализованных мощностей в пределах города, то оказывается, что абсолютные цифры все равно будут самыми большими в Киеве", — пояснил он.
Защита под землей
По словам Харченко, работа по размещению энергетического оборудования под землей для защиты от ударов уже ведется в Киеве.
"Но это очень дорого, что реально замедляет и удорожает процесс. Шаг за шагом это будет делаться неизбежно. В принципе, нам придется переводить энергосистему в максимально безопасный формат.
То есть строить новые мощности исключительно защищенными, переносить существующие объекты и постепенно создавать подземную или полуподземную, со вторым уровнем фортификации энергетическую систему. Но нужно понимать, что речь идет о миллиардах средств и годах. Многое уже сделано. Если бы это не было сделано, в части высоковольтных сетей у нас бы просто не было электричества", — добавил он.
О подготовке к следующей зиме и защите объектов энергетики от ударов РФ читайте в интервью Александра Харченко по ссылке.
Київ - єдиний з усіх регіонів досі не має захищеного плану щодо https://news.novyny.live/zelenskii-obgovoriv-z-kubrakovim-pidgotovku-do-zimi-detali-314932.html підготовки до зими. Мер столиці буде нести відповідальність за цю ситуацію в межах чинного законодавства.
про це заявив Президент України Володимир
Президент Володимир Зеленський розкритикував підготовку Києва до надзвичайної ситуації в енергетиці, заявивши, що «дуже мало зроблено».