Больше всего децентрализованных мощностей в пределах города построено в Киеве, - Харченко

Сейчас нет альтернативы восстановлению поврежденных ТЭЦ. В то же время параллельно должен идти процесс резервирования и децентрализации.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Цензор.НЕТ.

"Без восстановления ТЭЦ Киев будет испытывать серьезные проблемы. Поэтому это краткосрочный безальтернативный сценарий. Но одновременно должен происходить интенсивный процесс инвестирования в новые тепловые и когенерационные мощности, чтобы зарезервировать тепловые зоны, которые сейчас находятся в ведении ТЭЦ, и иметь возможность перейти на другой источник, если она будет повреждена", — пояснил он.

По словам Харченко, такие подробные планы разработаны, но они требуют существенных инвестиций. Работа над этим продолжается.

Читайте также: Славутич обесточен после атаки РФ: без света - 21 тыс. жителей

Директор Центра исследований энергетики привел в качестве примера дальновидности в технических решениях город Днепр.

"Где действительно было проведено резервирование и децентрализация крупного источника – Приднепровской ТЭС, и определенное количество районов было переведено на альтернативные тепловые источники меньшего размера. Они этим занимались в течение последних полутора лет. Харьков тоже над этим работает.

Если принять во внимание, сколько построено новых децентрализованных мощностей в пределах города, то оказывается, что абсолютные цифры все равно будут самыми большими в Киеве", — пояснил он.

Читайте также: На Чернобыльской АЭС начали монтаж солнечной электростанции

Защита под землей

По словам Харченко, работа по размещению энергетического оборудования под землей для защиты от ударов уже ведется в Киеве.

"Но это очень дорого, что реально замедляет и удорожает процесс. Шаг за шагом это будет делаться неизбежно. В принципе, нам придется переводить энергосистему в максимально безопасный формат.

То есть строить новые мощности исключительно защищенными, переносить существующие объекты и постепенно создавать подземную или полуподземную, со вторым уровнем фортификации энергетическую систему. Но нужно понимать, что речь идет о миллиардах средств и годах. Многое уже сделано. Если бы это не было сделано, в части высоковольтных сетей у нас бы просто не было электричества", — добавил он.

О подготовке к следующей зиме и защите объектов энергетики от ударов РФ читайте в интервью Александра Харченко по ссылке.

Читайте: Партнерам стоит объяснять, какая именно энергопомощь нужна, потому что отправка одеял не спасет, - Харченко