Рашисты атаковали дроном промышленный объект в Чернигове

Утром 6 апреля 2026 года вражеский БПЛА поразил промышленный объект в городе Чернигове.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По его словам, информации о жертвах не поступало, последствия разрушений в настоящее время уточняются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российская атака оставила без света 10 тысяч абонентов в Черниговской области.

По обновленным данным ОВА, этой ночью и сегодня утром враг нанес удары по энергообъектам в Черниговской области. Было четыре попадания. Большинство районов области сейчас обесточены.

"Чернигов и громады переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где в этом есть необходимость. Энергетики начнут работать над восстановлением, когда позволит ситуация с безопасностью", - добавляет глава области Вячеслав Чаус.

