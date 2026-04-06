Российская атака оставила без света 10 тысяч абонентов в Черниговской области

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Черниговскую область. Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облэнерго.

Последствия обстрела

Объект энергетики был поврежден в Новгород-Северском районе.

Сотрудники облэнерго отмечают, что начнут аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Атака дронов вечером 5 апреля

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке российских дронов на территории Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Атака на Черниговскую область произошла в 22:46.

