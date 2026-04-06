Российская атака оставила без света 10 тысяч абонентов в Черниговской области
В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Черниговскую область. Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облэнерго.
Последствия обстрела
Объект энергетики был поврежден в Новгород-Северском районе.
Сотрудники облэнерго отмечают, что начнут аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.
Атака дронов вечером 5 апреля
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке российских дронов на территории Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Атака на Черниговскую область произошла в 22:46.
💣 Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.
🛠 Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!