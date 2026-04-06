РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15362 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
868 1

Российская атака оставила без света 10 тысяч абонентов в Черниговской области

В ночь на 6 апреля российские войска атаковали Черниговскую область. Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на облэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия обстрела

Объект энергетики был поврежден в Новгород-Северском районе.

Сотрудники облэнерго отмечают, что начнут аварийно-восстановительные работы сразу после того, как это позволит ситуация с безопасностью.

Атака дронов вечером 5 апреля

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке российских дронов на территории Украины. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

Атака на Черниговскую область произошла в 22:46.

Автор: 

обстрел (31969) энергетика (3380) атака (1232) Новгород-Северский район (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚠️ Шановні споживачі!

💣 Внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.

🛠 Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація!
показать весь комментарий
06.04.2026 07:03 Ответить
 
 