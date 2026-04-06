Нефтяной терминал в Новороссийске подвергся удару беспилотников. ВИДЕО

В Новороссийске в результате атаки беспилотников был поражён нефтяной терминал, который является одним из крупнейших на юге РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

По имеющейся информации, после удара на объекте вспыхнул пожар. Также сообщается о повреждении инфраструктуры порта.

Удар по важному логистическому узлу

Отмечается, что пораженный терминал играет важную роль в обеспечении топливом российских воинских подразделений, задействованных в войне против Украины.

Новороссийск является ключевым портом России на Черном море и важным логистическим центром. В городе также базируются силы военно-морского флота РФ.

Город расположен примерно в 100 км от Керченского пролива и Крымского моста.

Что было ранее? 

  •  2 марта 2026 года Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено повреждение двух кораблей российского Черноморского флота - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Топ комментарии
+23
Вербна неділя триває і ось що ми маємо на даний момент згідно даних з відкритих джерел:

⚡️знеструмлено 500 тисяч абонентів т.з. «ДиНиРи»;
⚡️є знеструмлення на ТОТ Запорізької області - повідомляється про перебої в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі;
⚡️вже не першу годину відбувається масований наліт БПЛА на Краснодарський край рф;
⚡️на території окупованого Криму весь день лунають вибухи. (с)
06.04.2026 00:14 Ответить
+21
Читаючи ці новини, завжди згадую першу електронну іграшку радянських часів - де вовк ловить яйця у корзинку... Десь так само метаються й кацапи, по своїй території. А "яйця" летять все частіше...
06.04.2026 00:09 Ответить
+16
сподіваюсь це "Шесхаріс".
06.04.2026 00:06 Ответить
Двіжуха! )(уйлу до вподоби? Рудий півень засудить.
06.04.2026 00:03 Ответить
сподіваюсь це "Шесхаріс".
06.04.2026 00:06 Ответить
по резервуарам "Шесхаріса" полетіло. Нові стендери там встановлювати вже нема ніякого сенсу.
06.04.2026 00:35 Ответить
Читаючи ці новини, завжди згадую першу електронну іграшку радянських часів - де вовк ловить яйця у корзинку... Десь так само метаються й кацапи, по своїй території. А "яйця" летять все частіше...
06.04.2026 00:09 Ответить
Погоджуюсь з Вами, але хочу уточнити, що сама іграшка виявилась теж вкрадена та скопійована с незначними доопрацюваннями під себе у Nintendo.
06.04.2026 09:04 Ответить
Та я знаю... Там ще була така сама - з Міккі Маусом... Просто, не хотів ускладнювать текст. Та й ліньки було, серед ночі, шукать інформацію...
06.04.2026 09:19 Ответить
А ше був Океан .
06.04.2026 14:57 Ответить
А шо у совку (читай кац..ів) не ВКРАДЕНЕ) ? Пісні, казки, тайки... Та все від трусів і презів до космосу і комп. А таке, то і поготів....
06.04.2026 09:47 Ответить
Ти не повіриш - вони навіть "Маскву белакаменную" вкрали... Її побудував зодчий з Шемахи (Північний Азербайджан), Алі Хасан-оглу Керемлі. І, замість заплатить за роботу, Дмітрій Донской організував його вбивство...
06.04.2026 15:08 Ответить
Вона не перша - вона перша масова хіба шо . Першою була копія Одісеї Магнавокс - чи чогось подібного .
06.04.2026 14:56 Ответить
06.04.2026 00:14 Ответить
На ТОТ має вже давно бути повний та остаточний блекаут.
06.04.2026 04:06 Ответить
так вроде ж низяя. Чи то по энерции?
06.04.2026 00:16 Ответить
Если низзя но очень хочется - то можно
06.04.2026 00:23 Ответить
Так рудий дегенерат ракети для Петріотів зажав то і домовленості не їбашити по Новоросійську значить недійсні .
06.04.2026 03:33 Ответить
Накрити вогнем всі порти і весь експорт рузької нафти і хай ціна на неї підскакує хоча б і до 500 дол/бочка. Домовитись з саудитами і зафіксувати ціну в 50 дол/б. для нас в замін за допомогу в прикритті їхнього неба від бєшених іранців і випалювати рюзьких далі. Ось такий бачу рецепт !
06.04.2026 00:23 Ответить
Усть-Луга, Приморськ, Новорос, ...Наступним має тепер бути Туапсе.... З нетерпінням чекаємо.....
До речі в Новоросі палає таки дуже обьємно і гарно,.... Навіть з такоі далекоі відстані що знімали - зрозуміло що пожежа там таки дууууже велика .... До речі є влучання і в багатоповерхівки..... кацапня стоне і плаче на своіх відосах....https://t.me/supernova_plus/50322 Момент влучання в багатоповерхівку https://t.me/supernova_plus/50318 Палаючий будинок https://t.me/supernova_plus/50319 В дом попали......
https://t.me/supernova_plus/50315 Город сказка город мечта...
06.04.2026 00:43 Ответить
маленький приємний бонус
06.04.2026 01:27 Ответить
РосЗМІ описують ситуацію:

06.04.2026 01:00 Ответить
Той момент, коли шкодуєш, що в них обмежують Інтернет
06.04.2026 01:11 Ответить
Та повно вже відео в Телеграмі!
06.04.2026 01:15 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/29048 В Новороссийске снова дискотека
06.04.2026 01:34 Ответить
Шесхаріс, йо бейбі Шесхаріс...
06.04.2026 04:20 Ответить
 
 