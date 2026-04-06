Нефтяной терминал в Новороссийске подвергся удару беспилотников. ВИДЕО

В Новороссийске в результате атаки беспилотников был поражён нефтяной терминал, который является одним из крупнейших на юге РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

По имеющейся информации, после удара на объекте вспыхнул пожар. Также сообщается о повреждении инфраструктуры порта.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по важному логистическому узлу

Отмечается, что пораженный терминал играет важную роль в обеспечении топливом российских воинских подразделений, задействованных в войне против Украины.

Новороссийск является ключевым портом России на Черном море и важным логистическим центром. В городе также базируются силы военно-морского флота РФ.

Город расположен примерно в 100 км от Керченского пролива и Крымского моста.

Что было ранее?

2 марта 2026 года Силы обороны нанесли удар по военно-морской базе "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Подтверждено повреждение двух кораблей российского Черноморского флота - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

