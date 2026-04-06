Украина игнорирует призывы партнеров воздержаться от ударов по российским НПЗ, - The Telegraph
Украина, похоже, игнорирует призывы иностранных партнеров прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального нефтегазового кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина продолжает наносить удары по энергообъектам РФ
В статье упоминается, что в ночь на 5 апреля были поражены нефтепровод в порту Приморск под Санкт-Петербургом и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ.
Отмечается, что Украина наносит удары с применением отечественного вооружения, но для планирования атак использует разведданные, предоставляемые союзниками, в частности США.
В то же время западные чиновники предостерегали от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может повлиять на мировые цены на топливо.
"Похоже, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", - резюмирует автор статьи.
Що передувало
Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.
Але Трамп не Байден - він відмовляти не стане - не стане копіювати стиль Байдена по Україні.
... а то люди скажуть - ну такий як Байден.
Курськ- це була хороша операція, яка довела, що можна і треба воювати на території рашки і нічого вона зробити не може. Я вже мовчу про підняття морального духу. Ця операція списала в нуль декілька їх бригад. А щодо наступу- так вони наступають безвідносно, де ми знаходимося.
У нас тут трошки війна за виживання, а не торгівелтні перемовини.
І так завжди буває з тім хто живе в країні рожевих поні і смарагдових фламінго та займаєтся хоббіхорстингом.
Вони мають назву, імена?
Якщо це Орбан та Фіцо, то вони нам ніфіга не партнери.
Може, любі партнери запропонують якісь інші -- такі ж дієві -- дії проти агресора?
Нехай на московію впливають