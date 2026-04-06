Украина игнорирует призывы партнеров воздержаться от ударов по российским НПЗ, - The Telegraph

Украина, похоже, игнорирует призывы иностранных партнеров прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального нефтегазового кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина продолжает наносить удары по энергообъектам РФ

В статье упоминается, что в ночь на 5 апреля были поражены нефтепровод в порту Приморск под Санкт-Петербургом и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ.

Отмечается, что Украина наносит удары с применением отечественного вооружения, но для планирования атак использует разведданные, предоставляемые союзниками, в частности США.

В то же время западные чиновники предостерегали от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может повлиять на мировые цены на топливо.

"Похоже, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", - резюмирует автор статьи.

Что предшествовало

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

