РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15362 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по нефтепортам РФ Удары по энергетике в РФ
12 784 87

Украина игнорирует призывы партнеров воздержаться от ударов по российским НПЗ, - The Telegraph

Украина продолжает удары по российским НПЗ вопреки предостережениям союзников

Украина, похоже, игнорирует призывы иностранных партнеров прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального нефтегазового кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина продолжает наносить удары по энергообъектам РФ 

В статье упоминается, что в ночь на 5 апреля были поражены нефтепровод в порту Приморск под Санкт-Петербургом и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ.

Отмечается, что Украина наносит удары с применением отечественного вооружения, но для планирования атак использует разведданные, предоставляемые союзниками, в частности США.

В то же время западные чиновники предостерегали от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может повлиять на мировые цены на топливо.

"Похоже, Украина игнорирует призывы союзников прекратить удары по российским энергетическим объектам на фоне глобального дефицита нефти и газа, вызванного войной в Иране", - резюмирует автор статьи.

Что предшествовало

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявлял, что иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Автор: 

нефть (2172) НПЗ (440) порт (772) атака (1232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+83
I правильно робить.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:36 Ответить
+79
Вибачте.
У нас тут трошки війна за виживання, а не торгівелтні перемовини.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:42 Ответить
+50
І правильно що ігнорує. Якщо ще на їхнє скиглення про здорожчання нафти реагувати, то війну не можна буде виграти.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
I правильно робить.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:36 Ответить
Це не просто правильно - це єдиний можливий шлях.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:02 Ответить
Всі знають, що без донорів ми нічого не збудуємо . Чому вони повинні нас спонсорувати за рахунок їхніх платників податку? У них є свої виборці, які хочуть жерти , як і ми , завтра голодний німець, чи хранцуз з голандцем підуть на вибори і проголосують за промосковські партії, то тоді , що ми будемо писати? І те що нам втирають в мізги , що кацабня нападе на Європу- це просто видання бажане за дійсне. Не буде путлер йти на Європу, він з Україною не може ради дати. Тому потрібно прислухатись до Європейських лідерів, робити свою справу , знищувати росенергетику, військову промисловість, робити диверсії на НПЗ, типу це не ми. От і все!
показать весь комментарий
06.04.2026 10:30 Ответить
Нехай для початку розберуться в своєму ЄС, коли країна на дотаціях з 10 мільйонами жителів, та з вкладом 0,00% в бюджет союзу диктує волю майже 30-ти країнам.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:41 Ответить
Байден відмовляв і послухались.
Але Трамп не Байден - він відмовляти не стане - не стане копіювати стиль Байдена по Україні.
... а то люди скажуть - ну такий як Байден.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:48 Ответить
І правильно що ігнорує. Якщо ще на їхнє скиглення про здорожчання нафти реагувати, то війну не можна буде виграти.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:38 Ответить
Захід проігнорував Будапештський меморандум - тож хай тепер не дивується.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:25 Ответить
Хлопці, приземліться до землі, потрібно дивитись на реальні справи. І дивитись на рікі на 2 вперед! Ми вже бачили Курськ, як нам він аукнувся, що тільки зараз притормозили московський наступ. Від нас і так відвернулись європейські лідери, ми хочемо розісрати те що маємо? Окрім НПЗ в росії є військові заводи, таж сама енергетична структура, є поле діяльності. Ми мислимо як той довбаний наполєончік, наробив ділів, а зараз потилицю чухаємо!
показать весь комментарий
06.04.2026 10:22 Ответить
Від твоєї риторики смердить прілими лаптями та онучами
показать весь комментарий
06.04.2026 10:42 Ответить
Не будьте зеленими тормозами! Нажаль така реальність і ми маємо рахуватись із Європою.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:05 Ответить
Європа може свої рекомендації давати і пропонувати, а нам вирішувати, чи вони відповідають нашим інтересам. Чи може нам давати можливість рашці зараз заробляти мільярди, бо бідний джон не може витратити 50 центів більше за літру соляри?

Курськ- це була хороша операція, яка довела, що можна і треба воювати на території рашки і нічого вона зробити не може. Я вже мовчу про підняття морального духу. Ця операція списала в нуль декілька їх бригад. А щодо наступу- так вони наступають безвідносно, де ми знаходимося.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:20 Ответить
Хороша? Коли відведено було з Покровського напрямку найдосвідченіші сили і кинуто в поле бійців, яких розстріляли в тирі та попали в оточення! Через безглузду операцію в Курському напрямку , росіяни використали корейців, а ми лишили підтримку передових загонів на фронті, через -це був посипався фронт. Але вам по телевізору сказали, що відтягнули не українські сили, а російські! Але вам Польщі видніше! Не дивина.
показать весь комментарий
06.04.2026 14:20 Ответить
Ти, видно, з фронту пишеш.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:50 Ответить
пішли вони на юг ті партнери! в голові невкладається цинізм зажирівшої Європи!
показать весь комментарий
06.04.2026 00:41 Ответить
Певні, що Європи?
показать весь комментарий
06.04.2026 01:01 Ответить
Просять не європейці. Просять американці, конкретно Віткофф-сотоварищі. Їм треба зберігти нафтову інфраструктуру, що було звідки впарювати російську нафту Європі.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:03 Ответить
так, ми ігноруємо заклики невідомих анонімних "партнерів", і надалі на всі анонімки *********.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:42 Ответить
вчора НОРСІ, сьогодня Шесхаріс, завтра самарська група НПЗ.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:45 Ответить
Замість Шесхаріса треба бити в Грушову балку, яка є найважливішим звеном Транснафти. Саме там зосереджене обладнання та накопичувальні резервуари для Шесхаріса.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:47 Ответить
особливого сенсу бити у "Грушову" зараз нема. Вона повністю заповнена через те, що нема відвантаження. Декілька років тому на "Грушовій" встановили нові сталеві резервуари, замінивши старі залізобетонні. Нові резервуари мають купольні дахи та понтони всередині, тому пробити дахи дронами проблематично, там треба значно більша кінетика. Крім того ті резервуари обладнані новою системою автоматичного пожежогасіння та захисними бетонними каре на випадок розливу. Тому хай собі стоїть заповненим, ніж витрачати на нього дрони. Для нас головне - регулярно зносити відвантажувальне обладнання на причалах - трубопровідні системи, запорну арматуру з автоматикою, стендери, вузли СВКН тощо... - все те що значно вразливіше, і важко і дорого відновлювати, і без чого неможливе відвантаження.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:10 Ответить
Це тобі Транснафта відзвітувала яке в них там обладнання стоїть, пан штірліц?
показать весь комментарий
06.04.2026 11:27 Ответить
Так.
показать весь комментарий
06.04.2026 11:38 Ответить
Якщо Грушова балка перестане приймати нафту то ланцюг логістичному нафтовому ланцюгу прийде гойда. От тоді прийдеться кацапам зупиняти всі насосні станції на маршруті.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:45 Ответить
Вона вже давно не приймає нафту, бо давно повна.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:51 Ответить
Вибачте.
У нас тут трошки війна за виживання, а не торгівелтні перемовини.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:42 Ответить
Краще б з'явилися назви, чи прізвища тих хто закликає
показать весь комментарий
06.04.2026 00:42 Ответить
Ото буде кумедія, якщо основний закликант, це Обісцянець
показать весь комментарий
06.04.2026 00:47 Ответить
Слабо цим партнерам порадити кацапам залишити Украінців
в спокої , і не знищувати нашу націю ,
заради одного воридка в кремлі ??
показать весь комментарий
06.04.2026 00:43 Ответить
У політиці ніхто на "слабо" не бере, це не школота у віці 15 років.
показать весь комментарий
06.04.2026 05:06 Ответить
Слабо.
І так завжди буває з тім хто живе в країні рожевих поні і смарагдових фламінго та займаєтся хоббіхорстингом.
показать весь комментарий
06.04.2026 05:55 Ответить
А що за партнери такі загадкові?
Вони мають назву, імена?

Якщо це Орбан та Фіцо, то вони нам ніфіга не партнери.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:44 Ответить
це сцикливі анонімні "партнери", які бояться що їх вважатимуть лицемірами.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:48 Ответить
Може бути провокація рф. Може США. Але тоді питання, ви продовжуєте із Ізраілем війну, Іран у відповідь блокує протоку. Тоді до України які питання?
показать весь комментарий
06.04.2026 01:13 Ответить
А росію припинити бомбардувати вони не закликають. Око за око...
показать весь комментарий
06.04.2026 00:46 Ответить
А хто ці таємничі прихильники рф які закликають? Україна б'ється за виживання, а хтось на Заході переживає за пару центів до галону бензина!
показать весь комментарий
06.04.2026 00:50 Ответить
Відчуваю, що саме за галон, а не за літр.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:55 Ответить
У них горе, ціна бензину доляр за літр.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:18 Ответить
Ціна А-95 2,20 євро за літр... і 2,40...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:38 Ответить
Тільки не переплутайте - коли "партнерам" конче треба провести війнушку в сраці світу - клали вони болт на ті ціни, але коли Україна бореться за виживання - то як можна, пальне ж дорожчає, ану перестали хутко.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:52 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
Я давно це повторюю
Туго доходить
Шкода...
показать весь комментарий
06.04.2026 00:56 Ответить
Бог це зсу.
показать весь комментарий
06.04.2026 09:30 Ответить
Виділить балістичні блискавки та бригаду архангелів?
показать весь комментарий
06.04.2026 12:02 Ответить
а ізраїль не просять? чи ето другое?
показать весь комментарий
06.04.2026 00:58 Ответить
Просять. Тільки Ізраїлю пофіг.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:13 Ответить
а шо дєлать?
показать весь комментарий
06.04.2026 01:08 Ответить
Хай закличуть кацапів,забратися за порєбрік, і о чудо, ніхто більше е буде бити всрат бензоколонку.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:19 Ответить
Україна забезпечила відсутність кремлівських стратегічних ракетоносіїв у Венесуелі. Венс не подякував.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:20 Ответить
Брехня! Які ще в сраку партнери? Зеленському з Москви ще не дзвонили.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:20 Ответить
Що за інтриги , хто конкретно ці " партнери" . Вони більше на ворогів схожі .
показать весь комментарий
06.04.2026 01:36 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/29048 А в это время в Новороссийске снова дискотека
показать весь комментарий
06.04.2026 01:36 Ответить
Ну як США надають розвіддані для ударів по НПЗ, то Росії це вигідно, бо Трамп - агент Краснов) А Україна стріляє собі в ногу роблячи таким чином ціни на пальне високими для себе і для Європи яка на стільки збідніє що не зможе нашкербти 90млд для України.
показать весь комментарий
06.04.2026 01:38 Ответить
це альтернативне бачення для тих хо звик бачити лише верхівку айсберга
показать весь комментарий
06.04.2026 01:40 Ответить
сша надають дані з часів байдена, а трамп не припиняє, бо єдиний важіль щодо України. припинять - стане зрозуміло, що вони на боці срашки і кранти "миротворчеству"
показать весь комментарий
06.04.2026 04:17 Ответить
А краснов з рагулєм гексетом просто щє не знайшли, хто надає.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:38 Ответить
Попереджують? А Саллівен, помпонацбезпеці Байдена, прямо через свого партнера Дерьмака заборонював, мотивом було те, що )(уйло погрожував мєтнуть.
показать весь комментарий
06.04.2026 02:03 Ответить
При Байдені по рашці кластерними ATACMS лупити можна було.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:37 Ответить
А нас рать
показать весь комментарий
06.04.2026 02:25 Ответить
Х#й забили, коротше. Давно пора.
показать весь комментарий
06.04.2026 03:09 Ответить
хай орбану жаліються
показать весь комментарий
06.04.2026 04:13 Ответить
Нехай Путін офіційно попросить, може хтось і почує.
показать весь комментарий
06.04.2026 04:34 Ответить
Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ ?! І правильно робить!!!! Ще раз повторюю! Ми зробили нашу війну дуже комфортною для світу. Врахували всі інтереси всіх, кого тільки можна було. Діяли зважено і розсудливо. Африці нема чого їсти, і діти Африки потребують краденої української пшениці з окупованих територій? Будь ласочка! Везіть, на здоров'ячко!! Це нічого, що українські діти гинуть під обстрілами, головне, щоб африканські діти не голодували! Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпимо - ми вже звикли! Ми були дуже поблажливими і поступливими. Я думаю, що це була наша велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають..... Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не телефонуєте в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь-кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Може тоді задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Пам'ятаю, Казахстан якось обурювався нашими ударами по нафтовим терміналам в Новоросійську і російським танкерам у Чорному Морі і вимагав їх припинити - бо там, бачте, є його якась бізнесовачастка, і він несе економічні втрати....Так х#й на той Казахстан!!! Тепер якісь наші ,,партнери'' чимось незадоволені і просять Україну взагалі припинити удари по нафтовому сектору росіі....Вибачте будь ласка мене за мій французський, але х#й і на таких ,,партнерів''!!!! Атака будь-де і по будь-яких об'єктах нафтового сектору росії виправдана, і такі атаки мають продовжуватися. Незалежно від чиїхось партнерських часток у бізнесі. Незалежно від інтересів і «забажанок» і наших партнерів і взагалі чиїхось економічних там інтересів. У нас війна, і наш національний інтерес має бути тут ПРІОРИТЕТНИМ!!! ЗАКРИТИ Чорне і Балтійське море для російської нафти - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити !!! Всі, кому це не подобається - просто йдуть на х#й, або йдуть до путіна і вимагають закінчити війну і звільнити українські землі. Тільки так!
показать весь комментарий
06.04.2026 04:51 Ответить
Діти в Африці вмирають з голоду тому, що їхні батьки вже майже століття не працюють, а сидять з розкритими ротами та чекають їжі, води, лікарів та зброю від європейців та американців. А ще стріляють друг друга та печуть тих дітей десятками.
І не розповідайте, що в них страшенні умови для життя - вони живуть на своїй землі тисячоліттями, людство пішло з Африки, за стільки років вони давно пристосувалися і до спеки, і до безводдя, і могли б жити навіть краще тих же колонізаторів, бо "ето наші гори (пустині, джунглі) - оні помоґут нам". Але ні. Навіщо піднімати дупу і щось робити, коли можна загадити (у прямому сенсі!) ліфтову шахту віджатого у "білих" хмарочоса до самого даху і переселитися у інший хмарочос? Можна продати десяток своїх 10-річок у бордель, купити ящик старих калашнікових та відібрати майно у сусідів. А можна зробити бровки хаткою, наробити жалісних фоток своїх хворих та калічних бебі, і під це нити, що діти, ДІТИ ГОЛОДАЮЮЮЮТЬ! Допоможіть, люди добрі хоч пляшечкою води, бо так їсти хочеться, що аж ночувати ніде!!!

Може, я дуже зла, але ще в дитинстві ніяк не могла зрозуміти, навіщо МІЙ батько повинен працювати у свій вихідний "у фонд дітей Африки"? Чому не працюють їхні батьки?!
показать весь комментарий
06.04.2026 09:39 Ответить
Правильно робить.
показать весь комментарий
06.04.2026 07:07 Ответить
Україна ігнорує заклики не зменшувати валютні наджодження свого смертельно небезпечного ворога?! Дурка якась...
показать весь комментарий
06.04.2026 07:12 Ответить
Порт Усть-Луга відновив роботу після атаки БпЛА, - Bloomberg Зазначається, що 4 квітня до роботи повернувся нафтовий термінал. Танкер класу Aframax розпочав завантаження.

Джерело: https://censor.net/ua/n3609011
показать весь комментарий
06.04.2026 07:51 Ответить
А чого пАртнЬЙОри не закликають ***** не бити по енергетиці та мирних людях?!
показать весь комментарий
06.04.2026 08:01 Ответить
То кацапи самі себе обстрілюють!
показать весь комментарий
06.04.2026 08:03 Ответить
А закликати хоча би іранців розблокувати Ормудську протоку слабо?
показать весь комментарий
06.04.2026 08:09 Ответить
МАГА-пітухі в розпачі.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:40 Ответить
Погано коли партнери куколди.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:50 Ответить
Партнерів-закликантів - на сцену !!! Щоб знати ху із ху...
показать весь комментарий
06.04.2026 08:53 Ответить
Це які такі партнери-угорщина і Словаччина?
показать весь комментарий
06.04.2026 08:53 Ответить
Ну и правильно!
показать весь комментарий
06.04.2026 08:58 Ответить
здається росія ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по українських пологових будинках, школах та лікарнях
показать весь комментарий
06.04.2026 09:02 Ответить
+100500!!! І дійсно: чому партнери звертаються із цим своїм проханням до України? Хіба Україна розв'язала цю війну?
показать весь комментарий
06.04.2026 10:25 Ответить
а це точно партнери?
показать весь комментарий
06.04.2026 09:20 Ответить
"Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ" -- і правильно робить.
Може, любі партнери запропонують якісь інші -- такі ж дієві -- дії проти агресора?
показать весь комментарий
06.04.2026 10:23 Ответить
Чому питання до України, а не до рудого педофіла? Нехай припиняє спільну з Бібі авантюру в Перській затоці.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:50 Ответить
вже пізно. трампон може припинити стріляти в ірані, але хто сказав що іран припинить обстрілювати протоку
показать весь комментарий
06.04.2026 14:56 Ответить
Все це дешеві понти, рашисти вже відновили відвантаження нафти з портів Усть Луга... Всі ті атаковані НПЗ, заводи, швидко відбудовуються і далі працюють.
показать весь комментарий
06.04.2026 10:59 Ответить
А Росія по Україні нехай б'є? Скотиняки...
показать весь комментарий
06.04.2026 12:55 Ответить
Україна бореться за виживання. Світ турбує ускладнення сталого життя.
Нехай на московію впливають
показать весь комментарий
06.04.2026 13:13 Ответить
Це не ми. Це Третя сила.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:22 Ответить
Если призывают прекратить, значит всё делают правильно.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:29 Ответить
Якби були правильні партнери в Україні було б вже 100 ******** винищувача в повному знаряді.
показать весь комментарий
06.04.2026 13:42 Ответить
 
 