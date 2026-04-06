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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по нафтопортах РФ Удари по енергетиці в РФ
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Україна ігнорує заклики партнерів утриматися від ударів по російських НПЗ, - The Telegraph

Україна продовжує удари по російських НПЗ всупереч застереженням союзників

Україна, схоже, ігнорує заклики іноземних партнерів припинити удари по російських енергетичних об’єктах на тлі глобальної нафтогазової кризи, спричиненої війною на Близькому Сході.

Про це пише британська газета The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна продовжує бити по енергооб'єктах РФ 

У статті згадується, що у ніч на 5 квітня було уражено нафтопровід у порту Приморськ під Санкт-Петербургом та НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижегородській області РФ.

Зазначається, що Україна здійснює удари із застосуванням вітчизняного озброєння, але для планування атак використовує розвіддані, які надають союзники, зокрема США.

Водночас західні чиновники застерігали від атак на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може вплинути на світові ціни на пальне.

"Здається, Україна ігнорує заклики союзників припинити удари по російських енергетичних об’єктах на тлі глобального дефіциту нафти та газу, спричиненого війною в Ірані", - резюмує автор статті.

Читайте також: Одна з наймасштабніших кампаній: Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії

Що передувало

Раніше керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Читайте також: Україна отримала прохання від партнерів не бити по російських НПЗ, - Буданов

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нафта (6675) НПЗ (1105) порт (2188) росія (70808) атака (1803)
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Топ коментарі
+86
I правильно робить.
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06.04.2026 00:36 Відповісти
+82
Вибачте.
У нас тут трошки війна за виживання, а не торгівелтні перемовини.
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06.04.2026 00:42 Відповісти
+53
І правильно що ігнорує. Якщо ще на їхнє скиглення про здорожчання нафти реагувати, то війну не можна буде виграти.
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06.04.2026 00:38 Відповісти

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