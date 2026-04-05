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Україна отримала прохання від партнерів не бити по російських НПЗ, - Буданов

Буданов підтвердив прохання партнерів не атакувати російські НПЗ

Іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прохання партнерів 

Буданов розповів, що Україна отримала прохання від іноземних партнерів призупинити регулярні удари по російських НПЗ на тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

"Відповім на це дипломатично: ми отримуємо деякі сигнали щодо цього", – сказав керівник ОП, не вдаючись до подробиць.

Він також висловив оптимізм щодо того, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитись.

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Блокування Іраном Ормузької протоки 

  • Нагадаємо, що блокада Іраном Ормузької протоки, через яку зазвичай проходило близько п'ятої частини світових поставок, призвела до зростання цін на нафту.
  • Блокування протоки також порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.

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Автор: 

Буданов Кирило (645) нафта (6675) НПЗ (1105) росія (70808) Близький Схід (362)
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Топ коментарі
+66
пошліть тих партнерів на *** ! де Тауруси ? де Томагавки ? чому Україна повинна платити за жирне життя ЄС та США життями українців ?
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05.04.2026 16:45 Відповісти
+58
Цинічне таке прохання від партнерів, мовляв, повмирайте трішки більше від агресії сосії, щоб у нас ціна на нафту не зростала.
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05.04.2026 16:48 Відповісти
+39
орбан з фіцо просили?
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05.04.2026 16:44 Відповісти

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