Україна отримала прохання від партнерів не бити по російських НПЗ, - Буданов

Іноземні партнери України просили призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на енергоресурси через війну на Близькому Сході.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прохання партнерів

Буданов розповів, що Україна отримала прохання від іноземних партнерів призупинити регулярні удари по російських НПЗ на тлі зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

"Відповім на це дипломатично: ми отримуємо деякі сигнали щодо цього", – сказав керівник ОП, не вдаючись до подробиць.

Він також висловив оптимізм щодо того, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитись.

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Блокування Іраном Ормузької протоки

Нагадаємо, що блокада Іраном Ормузької протоки, через яку зазвичай проходило близько п'ятої частини світових поставок, призвела до зростання цін на нафту.

Блокування протоки також порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.

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