Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня, - Буданов

Американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Очікується візит американців

За словами Буданова, очолити делегацію має зать президента США Джаред Кушнер. Американська команда може відвідати Київ після 12 квітня.

До складу делегації, крім Кушнера та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, може увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – саме їх очікують. Хто ще буде там – подивимося", – сказав керівник ОП.

Буданов також зазначив, що Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки після візиту американської делегації.

Своєю чергою неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

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Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.

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