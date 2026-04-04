УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Візит делегації США в Україну
3 657 73

Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня, - Буданов

Віткофф і Кушнер готуються до поїздки в Україну

Американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Очікується візит американців

За словами Буданова, очолити делегацію має зать президента США Джаред Кушнер. Американська команда може відвідати Київ після 12 квітня.

До складу делегації, крім Кушнера та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, може увійти сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – саме їх очікують. Хто ще буде там – подивимося", – сказав керівник ОП.

Буданов також зазначив, що Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки після візиту американської делегації.

Своєю чергою неназваний американський чиновник, якого цитує Bloomberg, сказав, що потенційна поїздка Віткоффа та Кушнера до України наразі обговорюють, але вона ще не підтверджена.

Читайте також: Переговори Україна-США: Зеленський пропонує новий формат перемовин у Києві

Що передувало?

Читайте також: Буданов: Тристоронні переговори між Україною, США і РФ мають перспективу

Автор: 

Буданов Кирило (645) візит (1782) Кушнер Джаред (77) США (26917) Віткофф Стів (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Нафiга вони тут потрiбнi ???
показати весь коментар
04.04.2026 19:01 Відповісти
+17
Питання, а навіщо? Просто приїхати заради поїздки?
показати весь коментар
04.04.2026 19:02 Відповісти
+17
Два євреї шахраї ,які переймаются понад усе своїми бізнес інтересами далекі від міжнародного права і світової політики ,до того які відстоюють російські інтереси ,нафіга вони нам потрібні.
показати весь коментар
04.04.2026 19:23 Відповісти

Завантаження...

 
 