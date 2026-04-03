Буданов: Тристоронні переговори між Україною, США і РФ мають перспективу
Процес мирних переговорів між Україною, США та Росією триває, однак він надзвичайно складний.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у відповіді на питання кореспондентки "Суспільного" на зустрічі CEO Club Ukraine, повідомляє Цензор.НЕТ.
Процес складний
Буданов пояснив, що складність перемовного процесу зумовлена трьома чинниками: війна триває вже 12 років, вона є найбільшою та найкривавішою у світі за людськими й фінансовими втратами, а також це "одне з найскладніших геополітичних питань, де перетинаються інтереси США, ЄС, Росії та Китаю".
"Тому вирішити це питання просто так - абсолютно нереально. Разом з тим, сказати, що мирні перемовини не мають ніякого сенсу, не мають перспективи — це теж буде неправда. І я щиро сподіваюся, що ми зможемо, зрештою, до чогось дійти. Чи дійшли ми зараз? Ні, не дійшли. Чи можемо дійти? Думаю, що зможемо, хоча б на це сподіваюся",- сказав голова ОП.
Можливий візит делегації США в Україну
Крім того, Буданов розповів, що в Україні сподіваються на прибуття американської делегації до Києва для продовження мирних переговорів.
"Це прогнозований наступний крок, на який ми розраховували, який, до речі, може і не статися, але ми на нього сподіваємося… Не дивіться на процес — вас результат має цікавити. Результати ви точно дізнаєтеся",- заявив керівник ОП.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
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