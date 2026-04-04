Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи, - Буданов

Американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ожидается визит американцев

По словам Буданова, возглавить делегацию должен зять президента США Джаред Кушнер. Американская делегация может посетить Киев после 12 апреля.

В состав делегации, кроме Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Кушнер, Виткофф, Линдси Грэм – именно их ожидают. Кто еще будет там – посмотрим", – сказал глава ОП.

Буданов также отметил, что Украина может получить более весомые гарантии безопасности после визита американской делегации.

В свою очередь, неназванный американский чиновник, которого цитирует Bloomberg, сказал, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину сейчас обсуждается, но она еще не подтверждена.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.

