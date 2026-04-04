Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи, - Буданов
Американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Ожидается визит американцев
По словам Буданова, возглавить делегацию должен зять президента США Джаред Кушнер. Американская делегация может посетить Киев после 12 апреля.
В состав делегации, кроме Кушнера и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может войти сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Кушнер, Виткофф, Линдси Грэм – именно их ожидают. Кто еще будет там – посмотрим", – сказал глава ОП.
Буданов также отметил, что Украина может получить более весомые гарантии безопасности после визита американской делегации.
В свою очередь, неназванный американский чиновник, которого цитирует Bloomberg, сказал, что потенциальная поездка Уиткоффа и Кушнера в Украину сейчас обсуждается, но она еще не подтверждена.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
У межах затвердженого оборонного бюджету (NDAA) на 2026 рік для Ізраїлю передбачено понад 4 мільярди доларів". Трамп це король Америки і губернатор Ізраїлю.
й будуть пимушувати до капітуляції
наx
буданов, хто таке?
невже начальнік слюсарів?
Гей, забава, рок-н-рол до рана. Пий, гуляй, веселись токар, слюсар, не журись, добре попрацюєм, новий мир збудуєм. В нашим ріднім СеРеСеРу, раз, два, три - холера.
Приїздить про інтереси штатів чи Ізраеля домовлятись от що цікаво.
не може бути ! вони ж однієї національності
Зато теперь лезут в Украину.
Беруть "мир" який їм продає ***** і намагаються його продати Україні але вже якби від Трампа.