Украина получила просьбу от партнеров не наносить удары по российским НПЗ, - Буданов

Иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

Просьба партнеров 

Буданов рассказал, что Украина получила просьбу от иностранных партнеров приостановить регулярные удары по российским НПЗ на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

"Отвечу на это дипломатично: мы получаем некоторые сигналы по этому поводу", — сказал глава ОП, не вдаваясь в подробности.

Он также выразил оптимизм относительно того, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться.

Блокировка Ираном Ормузского пролива 

  • Напомним, что блокада Ираном Ормузского пролива, через который обычно проходило около пятой части мировых поставок, привела к росту цен на нефть.
  • Блокировка пролива также нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

пошліть тих партнерів на *** ! де Тауруси ? де Томагавки ? чому Україна повинна платити за жирне життя ЄС та США життями українців ?
05.04.2026 16:45 Ответить
Цинічне таке прохання від партнерів, мовляв, повмирайте трішки більше від агресії сосії, щоб у нас ціна на нафту не зростала.
05.04.2026 16:48 Ответить
орбан з фіцо просили?
05.04.2026 16:44 Ответить
Якісь цікаві у буданги партнери. Всі на боці мордору.
05.04.2026 17:42 Ответить
це не у буданги, а у України
06.04.2026 01:25 Ответить
Україну, на жаль, сьогодні представляють буданги, умерви, арахами та інші клоуни-мародери. Які "представника", такі і "партнери".
06.04.2026 09:38 Ответить
А с куя? А шо назамість отримає Україна:
05.04.2026 17:44 Ответить
Балістику по ТЕЦ, ГЕС, Укрзалізниці, промисловості, дамбам та мостам. Хіба цього мало?
05.04.2026 19:23 Ответить
Ото ж і воно.
05.04.2026 20:13 Ответить
Таких партнерів за одне місце і в музей
05.04.2026 17:51 Ответить
Назву цих країн--в студію А так це чергове бла-бла .
05.04.2026 17:52 Ответить
Дивне прохання від цих партнерів щодо НПЗ на пітьмі. Відчувається маразм Тромба, що усе перевертає верх дриґом.
Тож, відповідь України шановним партнерам є проста: чим більше знищується потужностей ворожих НПЗ, - тим більше непереробленої сирої нафти залишається у запасах рф, яку потрібно кудись дівати. І експорт - єдиний прийнятний вихід. Що збільшує пропозицію нафти на світовому ринку.
05.04.2026 17:58 Ответить
А взамін чого треба не бити по орківським НПЗ?
05.04.2026 18:04 Ответить
Ну, треба робити так, як робили партнери, починаючи з 2014 р. Спочатку надішлемо партнерам ковдри, щоб не мерзли без газу, потім велосипеди, років так через вісім, щоб не витрачалися на бензин. А тим часом будемо влаштовувати консультації, обговорення і таке інше.
05.04.2026 18:10 Ответить
Можна ще висловити глибоку стурбованість і неймовірне занепокоєння!
05.04.2026 20:56 Ответить
*** їм, тільки в обмін на багато бабла - це буде чесно.
05.04.2026 18:15 Ответить
Російські війська другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру "Групи Нафтогаз". Цього разу під ударами опинилися об'єкти в Полтавській і Сумській областях.

Про це https://www.facebook.com/photo?fbid=969577609340023&set=a.203288572635601 повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3608961
05.04.2026 18:25 Ответить
Україна отримала прохання від партнерів не бити по російських НПЗ, - Буданов ,Буданга.не бити по по російських НПЗ.-ЦЕ ПРОХАННЯ ВОРОГІВ УКРАЇНИ,.СПОНСОРІВ РАШИСТА.І ЙОГО ПАРТНЕРІВ...
05.04.2026 18:25 Ответить
Чи це правда спірне питання(Може й так,а може нема більше чим бити по НПЗ,а скажу що партнери попросили(
05.04.2026 18:31 Ответить
А іноземні партнери не хочуть попросити путіна, щоб він вивів війська з України, на тлі зменшення кількості населення і зниження рівня життя українців
05.04.2026 18:36 Ответить
Я би замінив ваше "зменшення кількості населення" на "геноцид українців". Гадаю, так було б точніше.
05.04.2026 18:49 Ответить
Це такі, блть, у нас "партнери"! Плітки про єнса столтенберга ми чули вже досить давно, але це не заважало "партнерам" тримати цього поціновувача кремля на такій посаді.
05.04.2026 18:47 Ответить
...кстати "партнеры" как то замнули тему с рашисткими миллиардами , хранящимися в Бельгии...
05.04.2026 19:00 Ответить
ну і як ви відповіли?
Сподіваюсь не дипломатично
05.04.2026 19:05 Ответить
А по наших хай б'ють,бо то другоє?
Лупіть ще більше, попутно виражайте стурбованість!..
05.04.2026 19:13 Ответить
це не наші партнери)))
05.04.2026 19:21 Ответить
регулярні припиним , а не регулярні *****
05.04.2026 19:24 Ответить
Та тож не ми, чим ми можемо бити, навіть карт нема!
05.04.2026 20:07 Ответить
Не бийте благаю по нпз рашці ми в них паливо купимо ще і високотехнологічне обладнання продамо їм , гроші не пахнуть (Європка )
05.04.2026 20:59 Ответить
Прокацапські політики для Зельоних партнери?
05.04.2026 21:01 Ответить
Яке діло має глава оп до дій збройних сил,згідно своїх службових обов'язків?
05.04.2026 21:03 Ответить
А взимку кацапам не бити по ТЕЦ було пофігу.
То нахіба нам когось слухати?
05.04.2026 21:24 Ответить
Окрім слів Буданова (шісткі Зе лідора) ще десь можна почути, прочитати про таке прохання?
05.04.2026 22:42 Ответить
А "партнери" не хочуть поросити припинити наносити удари по Україні?
06.04.2026 00:37 Ответить
Так може ці партері наші ,не такі вже й наші
06.04.2026 06:39 Ответить
а ті грьобані партнери не попросили ***** не бити по пологовим будинкам . нафтогазу . по жилим районам в містах і селах . по портах і пасажирських потягах . ***** гидко читати про отакі ..прохання..
06.04.2026 06:51 Ответить
А какую просьбу вы направили *****?!?!
06.04.2026 12:41 Ответить
А може Буданов свистить, намагаючись підняти обвислий рейтинг Віслюка. Порядну людину до ОПи не запросять.
06.04.2026 12:47 Ответить
