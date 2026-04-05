Украина получила просьбу от партнеров не наносить удары по российским НПЗ, - Буданов

Иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Просьба партнеров

Буданов рассказал, что Украина получила просьбу от иностранных партнеров приостановить регулярные удары по российским НПЗ на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

"Отвечу на это дипломатично: мы получаем некоторые сигналы по этому поводу", — сказал глава ОП, не вдаваясь в подробности.

Он также выразил оптимизм относительно того, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться.

Блокировка Ираном Ормузского пролива

Напомним, что блокада Ираном Ормузского пролива, через который обычно проходило около пятой части мировых поставок, привела к росту цен на нефть.

Блокировка пролива также нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

