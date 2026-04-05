Украина получила просьбу от партнеров не наносить удары по российским НПЗ, - Буданов
Иностранные партнеры Украины просили приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом в интервью Bloomberg рассказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ.
Просьба партнеров
Буданов рассказал, что Украина получила просьбу от иностранных партнеров приостановить регулярные удары по российским НПЗ на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.
"Отвечу на это дипломатично: мы получаем некоторые сигналы по этому поводу", — сказал глава ОП, не вдаваясь в подробности.
Он также выразил оптимизм относительно того, что война на Ближнем Востоке может скоро закончиться.
Блокировка Ираном Ормузского пролива
- Напомним, что блокада Ираном Ормузского пролива, через который обычно проходило около пятой части мировых поставок, привела к росту цен на нефть.
- Блокировка пролива также нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.
Тож, відповідь України шановним партнерам є проста: чим більше знищується потужностей ворожих НПЗ, - тим більше непереробленої сирої нафти залишається у запасах рф, яку потрібно кудись дівати. І експорт - єдиний прийнятний вихід. Що збільшує пропозицію нафти на світовому ринку.
Про це https://www.facebook.com/photo?fbid=969577609340023&set=a.203288572635601 повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/n3608961
Сподіваюсь не дипломатично
Лупіть ще більше, попутно виражайте стурбованість!..
То нахіба нам когось слухати?