РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14303 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
Воздушные силы сообщили об атаке дронов вечером 5 апреля

Атака беспилотников

Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:40 — Группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую области.

В 20:00 — Несколько вражеских БПЛА в районе Буялика и Доброслава в Одесской области, курс северо-западный.

В 20:15 — БПЛА в пригороде Днепра.

Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что 5 апреля российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.

Автор: 

беспилотник (5004) обстрел (31969) атака (1232) Шахед (2072)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли ж ця мразь кацапська зупиниться і зрозуміє ,
що Украіна їм не по зубах ??
показать весь комментарий
05.04.2026 22:57 Ответить
"Помри ти сьогодні а я завтра"- з таким девізом кацапня йде по життю. Абсолютно алогічне та нераціональне плем'я андрофагів.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:07 Ответить
Російські дрони можна збивати і з простого переносного зенітно-ракетного комплексу.
Трамп сказав, що винищувач F-15 іранські військові збили з переносного зенітно-ракетного комплексу.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:24 Ответить
До речі, саме ЦРУ в кінцевому підсумку визначило точне місцезнаходження офіцера F-15 та поділилося цією інформацією з військовими.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:28 Ответить
 
 