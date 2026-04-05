Воздушные силы сообщили об атаке дронов вечером 5 апреля
Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:40 — Группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую области.
В 20:00 — Несколько вражеских БПЛА в районе Буялика и Доброслава в Одесской области, курс северо-западный.
В 20:15 — БПЛА в пригороде Днепра.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что 5 апреля российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.
