РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости
1 455 1

Россияне нанесли удар "Шахедом" по Харькову: есть пострадавшие (обновлено)

Удар РФ ракетой "Шахид" по Харькову

Сегодня, 5 апреля, российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Попадание реактивного "Шахеда" в Шевченковском районе города. Последствия уточняем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются.

Смотрите также: Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Харьковщины: 11 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Повреждения

Также сообщается, что в Шевченковском районе повреждены и выбиты окна в прилегающих многоэтажках. Обследование территории продолжается.

Позже он добавил, что вследствие обстрела пострадали как минимум шесть многоквартирных домов — выбиты окна, повреждены крыши, перебит газопровод и выведена из строя канализация.

На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: четверо погибших и 11 раненых. ФОТО

По данным главы ОВА Олега Синегубова, попадание – в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Повреждено остекление окон жилых домов.

Пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.

Автор: 

обстрел (31969) Харьков (7768) Харьковская область (2460) Харьковский район (770)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Православниє братья? Вербне?
Господи, Ти це бачиш. Зупини тих хто зрадив жертву Твою і без поваги доТебе вчиняє злочин проти людяності.
Росія давно країна варварів.
показать весь комментарий
05.04.2026 17:09 Ответить
 
 