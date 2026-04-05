Россияне нанесли удар "Шахедом" по Харькову: есть пострадавшие (обновлено)
Сегодня, 5 апреля, российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Что известно
"Попадание реактивного "Шахеда" в Шевченковском районе города. Последствия уточняем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате попадания есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются.
Повреждения
Также сообщается, что в Шевченковском районе повреждены и выбиты окна в прилегающих многоэтажках. Обследование территории продолжается.
Позже он добавил, что вследствие обстрела пострадали как минимум шесть многоквартирных домов — выбиты окна, повреждены крыши, перебит газопровод и выведена из строя канализация.
На месте работают все службы, пострадавшим оказывается помощь.
По данным главы ОВА Олега Синегубова, попадание – в землю рядом с многоквартирным жилым домом. Повреждено остекление окон жилых домов.
Пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.
Господи, Ти це бачиш. Зупини тих хто зрадив жертву Твою і без поваги доТебе вчиняє злочин проти людяності.
Росія давно країна варварів.