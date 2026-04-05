Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Харьковской области: 11 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Синегубов и ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие в результате атаки

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 11 человек, в том числе ребенок.

В г. Харькове пострадали мужчины 70, 64 и 39 лет, женщины 66 и 95 лет и 11-летняя девочка.

В с. Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Между с. Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады пострадали 51-летний и 70-летний мужчины.

В пгт. Шевченково пострадала 72-летняя женщина.

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Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в с. Цуповка Дергачевской громады.



В результате взрыва неизвестного устройства в с. Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина.

Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

6 КАБ;

11 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Молния";

8 FPV-дронов;

23 БПЛА (тип устанавливается).

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Куда били оккупанты

Враг атаковал Немышлянский, Слободской и Шевченковский районы Харькова.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 3 частных дома, 3 многоквартирных дома, 3 общежития, 3 автомобиля;

в Богодуховском районе повреждены 2 автомобиля (с. Петровка, с. Рясное), 2 частных дома (пгт. Золочев), электросети, 4 грузовых автомобиля, гараж (г. Богодухов), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 2 автомобиля, электросети (с. Лютовка);

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Подолы);

в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Прудянка);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (г. Чугуев), автомобиль (с. Белый Колодезь).

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Последствия российских атак























