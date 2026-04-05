Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Харьковской области: 11 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили глава ОГА Олег Синегубов и ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие в результате атаки
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 11 человек, в том числе ребенок.
- В г. Харькове пострадали мужчины 70, 64 и 39 лет, женщины 66 и 95 лет и 11-летняя девочка.
- В с. Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.
- Между с. Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады пострадали 51-летний и 70-летний мужчины.
- В пгт. Шевченково пострадала 72-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в с. Цуповка Дергачевской громады.
В результате взрыва неизвестного устройства в с. Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина.
Чем били россияне
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 6 КАБ;
- 11 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 8 FPV-дронов;
- 23 БПЛА (тип устанавливается).
Куда били оккупанты
Враг атаковал Немышлянский, Слободской и Шевченковский районы Харькова.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 3 частных дома, 3 многоквартирных дома, 3 общежития, 3 автомобиля;
- в Богодуховском районе повреждены 2 автомобиля (с. Петровка, с. Рясное), 2 частных дома (пгт. Золочев), электросети, 4 грузовых автомобиля, гараж (г. Богодухов), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 2 автомобиля, электросети (с. Лютовка);
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Подолы);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Прудянка);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (г. Чугуев), автомобиль (с. Белый Колодезь).
Последствия российских атак
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