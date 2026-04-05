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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Харьковской области: 11 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Синегубов и ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие в результате атаки

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 11 человек, в том числе ребенок.

  • В г. Харькове пострадали мужчины 70, 64 и 39 лет, женщины 66 и 95 лет и 11-летняя девочка.
  • В с. Прудянка Дергачевской громады пострадали 59-летний мужчина и 67-летняя женщина.
  • Между с. Клинова-Новоселовка и Лютовка Золочевской громады пострадали 51-летний и 70-летний мужчины.
  • В пгт. Шевченково пострадала 72-летняя женщина.

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Также медики оказали помощь 38-летнему мужчине и 37-летней женщине, которые 3 апреля пострадали в результате обстрела в с. Цуповка Дергачевской громады.

В результате взрыва неизвестного устройства в с. Петровское Балаклейской громады погиб 70-летний мужчина.

Чем били россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 6 КАБ;
  • 11 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 8 FPV-дронов;
  • 23 БПЛА (тип устанавливается).

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Куда били оккупанты

Враг атаковал Немышлянский, Слободской и Шевченковский районы Харькова.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены 3 частных дома, 3 многоквартирных дома, 3 общежития, 3 автомобиля;
  • в Богодуховском районе повреждены 2 автомобиля (с. Петровка, с. Рясное), 2 частных дома (пгт. Золочев), электросети, 4 грузовых автомобиля, гараж (г. Богодухов), 2 частных дома, 2 хозяйственные постройки, 2 автомобиля, электросети (с. Лютовка);
  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Подолы);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Прудянка);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (г. Чугуев), автомобиль (с. Белый Колодезь).

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Последствия российских атак

Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области
Обстрелы Харьковской области

Автор: 

обстрел (33747) Харьков (7958) Харьковская область (2917) Богодуховский район (196) Харьковский район (989) Лютовка (12) Клинова-Новоселовка (10) Прудянка (9)
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