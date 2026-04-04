11-летнюю девочку госпитализировали в результате атаки вражеского БПЛА на Харьков
В результате атаки вражеского беспилотника в Харькове ранен ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БПЛА пострадала 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенка госпитализировали. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Что предшествовало
Напомним, утром 4 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Сообщалось о пяти пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Татьяна Рогова
04.04.2026 19:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль