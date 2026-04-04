11-летнюю девочку госпитализировали в результате атаки вражеского БПЛА на Харьков

В результате атаки вражеского беспилотника в Харькове ранен ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В Слободском районе Харькова в результате удара вражеского БПЛА пострадала 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало

Напомним, утром 4 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Сообщалось о пяти пострадавших.

