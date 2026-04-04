11-річну дівчинку госпіталізовано внаслідок поранення через атаку ворожого БпЛА на Харків

Унаслідок атаки ворожого безпілотника у Харкові поранено дитину.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 11-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитину госпіталізували. Їй надається вся необхідна медична допомога.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 4 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих.

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