11-річну дівчинку госпіталізовано внаслідок поранення через атаку ворожого БпЛА на Харків
Унаслідок атаки ворожого безпілотника у Харкові поранено дитину.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 11-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дитину госпіталізували. Їй надається вся необхідна медична допомога.
Що передувало
Нагадаємо, зранку 4 квітня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Повідомлялося про п’ятьох постраждалих.
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