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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: четверо загиблих і 11 поранених. ФОТО

Унаслідок ворожих ударів по Харкову та області загинули 4 людини, ще 11 дістали поранення, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Загиблі та постраждалі

У  Харкові  загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка.

У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік. У селі Бахтин Борівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років. У селі  Пришиб Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка. У селі Одрадне Шевченківської громади постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова.

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Удари по районах

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 8 КАБ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 26 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено медичний заклад, аптеку, 4 автомобілі, цивільне підприємство;
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль, господарчу споруду (с. Клинова Новоселівка), 2 багатоквартирні будинки (с. Лютівка, с. Одноробівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено навчальний заклад, інкубатор (сел. Великий Бурлук), будинок (с. Одрадне), 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, 2 гаражі, адмінбудівлю (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будинок (с. Бахтин), 2 будинки (с. Пришиб);
  • у Харківському районі пошкоджено теплицю (сел. Слатине), автомобіль (с. Солоницівка).

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Наслідки атаки

Російські обстріли по Харківська область та Харків призвели до загибелі 4 людей і поранення 11
Російські обстріли по Харківська область та Харків призвели до загибелі 4 людей і поранення 11
Російські обстріли по Харківська область та Харків призвели до загибелі 4 людей і поранення 11

Автор: 

обстріл (35110) Харків (6207) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Ізюмський район (248) Куп’янський район (768) Харківський район (1007) Лютівка (12) Одноробівка (9) Клинова-Новоселівка (10) Бахтин (2) Пришиб (1) Великий Бурлук (36) Шевченкове (13) Одрадне (7) Ківшарівка (21) Слатине (39) Солоницівка (2)
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