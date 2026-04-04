Доба на Харківщині: четверо загиблих і 11 поранених. ФОТО
Унаслідок ворожих ударів по Харкову та області загинули 4 людини, ще 11 дістали поранення, серед них дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Загиблі та постраждалі
У Харкові загинули 72-річний чоловік і 29-річна жінка, постраждала 63-річна жінка, чоловіки 63 і 29 років та 2-річна дівчинка.
У селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинула 57-річна жінка, постраждав 42-річний чоловік. У селі Бахтин Борівської громади загинув 63-річний чоловік, постраждали чоловіки 51 і 52 років. У селі Пришиб Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка. У селі Одрадне Шевченківської громади постраждали 54-річний чоловік і жінки 48 та 85 років.
Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова.
Удари по районах
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 8 КАБ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 26 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено медичний заклад, аптеку, 4 автомобілі, цивільне підприємство;
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль, господарчу споруду (с. Клинова Новоселівка), 2 багатоквартирні будинки (с. Лютівка, с. Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено навчальний заклад, інкубатор (сел. Великий Бурлук), будинок (с. Одрадне), 4 багатоквартирні будинки, автомобіль, 2 гаражі, адмінбудівлю (сел. Шевченкове);
- в Ізюмському районі пошкоджено будинок (с. Бахтин), 2 будинки (с. Пришиб);
- у Харківському районі пошкоджено теплицю (сел. Слатине), автомобіль (с. Солоницівка).
Наслідки атаки
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