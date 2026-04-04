Сутки в Харьковской области: четверо погибших и 11 раненых. ФОТО
В результате вражеских ударов по Харькову и области погибли 4 человека, ещё 11 получили ранения, среди них - ребёнок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Погибшие и пострадавшие
В Харькове погибли 72-летний мужчина и 29-летняя женщина, пострадали 63-летняя женщина, мужчины 63 и 29 лет и 2-летняя девочка.
В поселке Ковшаровка Купянской громады погибла 57-летняя женщина, пострадал 42-летний мужчина. В селе Бахтин Боровской громады погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 51 и 52 лет. В селе Пришиб Донецкой громады перенесла острую реакцию на стресс 70-летняя женщина. В селе Одрадное Шевченковской громады пострадали 54-летний мужчина и женщины 48 и 85 лет.
Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Киевский районы Харькова.
Удары по районам
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 8 КАБ;
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 3 FPV-дрона;
- 26 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены медицинское учреждение, аптека, 4 автомобиля, гражданское предприятие;
- в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Клинова Новоселовка), 2 многоквартирных дома (с. Лютовка, с. Одноробовка);
- в Купянском районе повреждены учебное заведение, инкубатор (п. Великий Бурлук), дом (с. Одрадное), 4 многоквартирных дома, автомобиль, 2 гаража, административное здание (п. Шевченково);
- в Изюмском районе поврежден дом (с. Бахтин), 2 дома (с. Пришиб);
- в Харьковском районе повреждены теплица (пгт. Слатыно), автомобиль (с. Солоницывка).
Последствия атаки
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