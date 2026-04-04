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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: четверо погибших и 11 раненых. ФОТО

В результате вражеских ударов по Харькову и области погибли 4 человека, ещё 11 получили ранения, среди них - ребёнок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Погибшие и пострадавшие

В Харькове погибли 72-летний мужчина и 29-летняя женщина, пострадали 63-летняя женщина, мужчины 63 и 29 лет и 2-летняя девочка.

В поселке Ковшаровка Купянской громады погибла 57-летняя женщина, пострадал 42-летний мужчина. В селе Бахтин Боровской громады погиб 63-летний мужчина, пострадали мужчины 51 и 52 лет. В селе Пришиб Донецкой громады перенесла острую реакцию на стресс 70-летняя женщина. В селе Одрадное Шевченковской громады пострадали 54-летний мужчина и женщины 48 и 85 лет.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский и Киевский районы Харькова.

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Удары по районам

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 8 КАБ;
  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 3 FPV-дрона;
  • 26 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков повреждены медицинское учреждение, аптека, 4 автомобиля, гражданское предприятие;
  • в Богодуховском районе повреждены многоквартирный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Клинова Новоселовка), 2 многоквартирных дома (с. Лютовка, с. Одноробовка);
  • в Купянском районе повреждены учебное заведение, инкубатор (п. Великий Бурлук), дом (с. Одрадное), 4 многоквартирных дома, автомобиль, 2 гаража, административное здание (п. Шевченково);
  • в Изюмском районе поврежден дом (с. Бахтин), 2 дома (с. Пришиб);
  • в Харьковском районе повреждены теплица (пгт. Слатыно), автомобиль (с. Солоницывка).

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Последствия атаки

Российские обстрелы Харьковской области и Харькова привели к гибели 4 человек и ранению 11
Российские обстрелы Харьковской области и Харькова привели к гибели 4 человек и ранению 11
Российские обстрелы Харьковской области и Харькова привели к гибели 4 человек и ранению 11

Автор: 

обстрел (33747) Харьков (7958) Харьковская область (2917) Богодуховский район (196) Изюмский район (248) Купянский район (769) Харьковский район (989) Лютовка (12) Одноробовка (9) Клинова-Новоселовка (10) Бахтин (2) Пришиб (1) Великий Бурлук (36) Шевченково (13) Отрадное (7) Ковшаровка (21) Слатино (39) Солоницевка (2)
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