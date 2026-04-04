Ворог знову атакує Харків: падіння уламків зафіксовано у трьох районах, п’ятеро постраждалих (оновлено). ФОТО

Російські окупанти зранку 4 квітня атакували Харків ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок ворожого удару по Немишлянському району постраждав 70-річний чоловік.

"У нього – вибухові поранення, медики надають усю необхідну допомогу. Пошкоджено два приватні будинки. Робота екстрених служб на місці атаки триває", - зазначив Синєгубов.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, падіння уламків БпЛА також зафіксовано у Київському та Салтівському районах.

Згодом Синєгубов повідомив про трьох постраждалих. Ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Лікарі надають їм допомогу.

У прокуратурі області згодом повідомили, що поранення дістали троє чоловіків віком 39, 64 та 70 років. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Зазначається, що орієнтовно о 9:15 ворожий безпілотник атакував приватний житловий сектор у Немишлянському районі. За попередніми даними, російська армія застосувала по місту безпілотник типу "Герань-2".

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Наслідки атаки



