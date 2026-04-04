Враг снова атакует Харьков: падение обломков зафиксировано в трех районах, пятеро пострадавших (обновлено). ФОТО

Утром 4 апреля российские оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью ударных беспилотников. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара по Немишлянскому району пострадал 70-летний мужчина.

"У него – взрывные ранения, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждены два частных дома. Работа экстренных служб на месте атаки продолжается", – отметил Синегубов.

По информации городского головы Игоря Терехова, падение обломков БПЛА также зафиксировано в Киевском и Салтовском районах.

Позже Синегубов сообщил о трех пострадавших. Еще две женщины подверглись острой реакции на стресс. Врачи оказывают им помощь.

В прокуратуре области впоследствии сообщили, что ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 64 и 70 лет. Две женщины подверглись острой реакции на стресс.

Отмечается, что ориентировочно в 9:15 вражеский беспилотник атаковал частный жилищный сектор в Немышлянском районе. По предварительным данным, российская армия применила по городу беспилотник типа "Герань-2".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: четверо погибших и 11 раненых. ФОТО

Последствия атаки

