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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Окупанти атакували 13 населених пунктів Харківщини: 11 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі через атаку

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема дитина.

  • У м. Харків постраждали чоловіки 70, 64 і 39 років, жінки 66 і 95 років та 11-річна дівчинка.
  • У с. Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка.
  • Між с. Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади постраждали 51-річний і 70-річний чоловіки.
  • У сел. Шевченкове постраждала 72-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в с. Цупівка Дергачівської громади.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік.

Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 6 КАБів;
  • 11 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Також дивіться: Ворог знову атакує Харків: падіння уламків зафіксовано у трьох районах, п’ятеро постраждалих (оновлено). ФОТО

Куди били окупанти

Ворог атакував Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони Харкова.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 3 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Петрівка, с. Рясне), 2 приватні будинки (сел. Золочів), електромережі, 4 вантажні автомобілі, гараж (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі (с. Лютівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Подоли);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Прудянка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (м. Чугуїв), автомобіль (с. Білий Колодязь).

Також дивіться: Доба на Харківщині: четверо загиблих і 11 поранених. ФОТО

Наслідки російських атак

Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини
Обстріли Харківщини

Автор: 

обстріл (35110) Харків (6207) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Харківський район (1007) Лютівка (12) Клинова-Новоселівка (10) Прудянка (9)
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