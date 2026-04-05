Окупанти атакували 13 населених пунктів Харківщини: 11 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі через атаку
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема дитина.
- У м. Харків постраждали чоловіки 70, 64 і 39 років, жінки 66 і 95 років та 11-річна дівчинка.
- У с. Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка.
- Між с. Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади постраждали 51-річний і 70-річний чоловіки.
- У сел. Шевченкове постраждала 72-річна жінка.
Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в с. Цупівка Дергачівської громади.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 6 КАБів;
- 11 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 8 fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Куди били окупанти
Ворог атакував Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони Харкова.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 3 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Петрівка, с. Рясне), 2 приватні будинки (сел. Золочів), електромережі, 4 вантажні автомобілі, гараж (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі (с. Лютівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Подоли);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Прудянка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (м. Чугуїв), автомобіль (с. Білий Колодязь).
Наслідки російських атак
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