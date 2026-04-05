Окупанти атакували 13 населених пунктів Харківщини: 11 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов та ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі через атаку

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема дитина.

У м. Харків постраждали чоловіки 70, 64 і 39 років, жінки 66 і 95 років та 11-річна дівчинка.

У с. Прудянка Дергачівської громади постраждали 59-річний чоловік і 67-річна жінка.

Між с. Клинова-Новоселівка та Лютівка Золочівської громади постраждали 51-річний і 70-річний чоловіки.

У сел. Шевченкове постраждала 72-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 38-річному чоловіку і 37-річній жінці, які 3 квітня постраждали внаслідок обстрілу в с. Цупівка Дергачівської громади.



Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Петрівське Балаклійської громади загинув 70-річний чоловік.

Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 КАБів;

11 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

8 fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

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Куди били окупанти

Ворог атакував Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони Харкова.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоквартирні будинки, 3 гуртожитки, 3 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Петрівка, с. Рясне), 2 приватні будинки (сел. Золочів), електромережі, 4 вантажні автомобілі, гараж (м. Богодухів), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі, електромережі (с. Лютівка);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Подоли);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Прудянка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (м. Чугуїв), автомобіль (с. Білий Колодязь).

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Наслідки російських атак























