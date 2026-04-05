Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову: є постраждалі (оновлено)
Сьогодні, 5 квітня, російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Що відомо
"Влучання реактивного "шахеду" у Шевченківському районі міста. Наслідки уточнюємо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок прильоту є постраждалі - їхня кількість та стан уточнюються.
Пошкодження
Також повідомляється, що в Шевченківському районі пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває.
Пізніше він додав, що внаслідок прильоту постраждали щонайменше шість багатоквартирних будинків - вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.
На місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.
За даними голови ОВА Олега Синєгубова, влучання - в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком. Пошкоджено скління вікон житлових будинків.
Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.
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