Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову: є постраждалі (оновлено)

Сьогодні, 5 квітня, російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що відомо

"Влучання реактивного "шахеду" у Шевченківському районі міста. Наслідки уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок прильоту є постраждалі - їхня кількість та стан уточнюються.

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Пошкодження

Також повідомляється, що в Шевченківському районі пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває.

Пізніше він додав, що внаслідок прильоту постраждали щонайменше шість багатоквартирних будинків - вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

На місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.

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За даними голови ОВА Олега Синєгубова, влучання - в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком. Пошкоджено скління вікон житлових будинків.

Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес.