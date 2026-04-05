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Новости Видео Атака беспилотников
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Дрон повредил машину, но не остановил бойцов: пограничники "Помсты" вышли из-под удара FPV. ВИДЕО

Пограничник заснял момент попадания вражеского FPV-дрона в экипаж Сил обороны UNIT-A бригады "Помста".

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар пришелся по автомобилю Humvee пограничников.

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Боец с позывным "Святой" отметил, что благодаря опыту бойцы смогли оперативно уйти из-под огня противника.

Защитная решетка не дала дрону поразить цель — взрыв лишь повредил колесо автомобиля.

"Украинские защитники на месте перевернули колесо и поехали дальше", — отмечается в подписи к видео.

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армия РФ (23293) Госпогранслужба (7210) пограничники (1732) атака (1735) дроны (7588)
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