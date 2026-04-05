3 458 2
Дрон повредил машину, но не остановил бойцов: пограничники "Помсты" вышли из-под удара FPV. ВИДЕО
Пограничник заснял момент попадания вражеского FPV-дрона в экипаж Сил обороны UNIT-A бригады "Помста".
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар пришелся по автомобилю Humvee пограничников.
Боец с позывным "Святой" отметил, что благодаря опыту бойцы смогли оперативно уйти из-под огня противника.
Защитная решетка не дала дрону поразить цель — взрыв лишь повредил колесо автомобиля.
"Украинские защитники на месте перевернули колесо и поехали дальше", — отмечается в подписи к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль