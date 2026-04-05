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Дрон пошкодив авто, але не зупинив бійців: прикордонники "Помсти" вийшли з-під удару FPV. ВIДЕО
Прикордонник зафільмував момент влучання ворожого FPV-дрона по екіпажу Сил оборони UNIT-A бригади "Помста".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар прийшовся по автомобілю Humvee прикордонників.
Воїн з позивним "Святий" зазначив, що завдяки досвіду бійці змогли оперативно вийти з-під вогню противника.
Захисна решітка не дала дрону уразити ціль - вибухом лише пошкодило колесо автомобіля.
"Українські захисники на місці перекинули колесо і поїхали далі", - зазначається у дописі до відео.
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