Повітряні сили повідомили про атаку дронів ввечері 5 квітня (оновлено)

Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:40 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 20:00 - Декілька ворожих БпЛА у районі Буялика та Доброслава на Одещині, курс північно-західний

О 20:15 - БпЛА у передмісті Дніпра.

Оновлена інформація

О 22:46 - Декілька ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини.

О 22:55 - Ворожий БпЛА на Київщині, південніше Яготина , у напрямку Переяслава.

О 22:56 - Пуски КАБ на Донеччину та Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 01:28 - БпЛА у напрямку Павлограда.

Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що 5 квітня, російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали люди.

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