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Повітряні сили повідомили про атаку дронів ввечері 5 квітня (оновлено)
Росія продовжує обстрілювати Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:40 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
О 20:00 - Декілька ворожих БпЛА у районі Буялика та Доброслава на Одещині, курс північно-західний
О 20:15 - БпЛА у передмісті Дніпра.
Оновлена інформація
О 22:46 - Декілька ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини.
О 22:55 - Ворожий БпЛА на Київщині, південніше Яготина , у напрямку Переяслава.
О 22:56 - Пуски КАБ на Донеччину та Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 01:28 - БпЛА у напрямку Павлограда.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що 5 квітня, російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали люди.
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