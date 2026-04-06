Російська атака залишила без світла 10 тисяч абонентів на Чернігівщині

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Чернігівщину. Понад 10 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на обленерго.

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Наслідки обстрілу

Об’єкт енергетики був пошкоджений у Новгород-Сіверському районі.

Працівники обленерго зазначають, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

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Атака дронів ввечері 5 квітня

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку російських дронів по території України. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Атака на Чернігівщину була о 22:46.

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