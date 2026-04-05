Нафтовий термінал у Новоросійську зазнав удару безпілотників. ВIДЕО
У Новоросійську внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтовий термінал, який є одним із найбільших на півдні РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві пабліки.
За наявною інформацією, після удару на об’єкті спалахнула пожежа. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури порту.
Удар по важливому логістичному вузлу
Зазначається, що уражений термінал відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.
Новоросійськ є ключовим портом Росії на Чорному морі та важливим логістичним центром. У місті також базуються сили військово-морського флоту РФ.
Місто розташоване приблизно за 100 км від Керченської протоки та Кримського мосту.
Що раніше?
- 2 березня 2026 року Сили оборони уразили військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пошкодження двох кораблів російського Чорноморського флоту –– фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".
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