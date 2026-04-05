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Новини Відео Атака безпілотників на Росію
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Нафтовий термінал у Новоросійську зазнав удару безпілотників. ВIДЕО

У Новоросійську внаслідок атаки безпілотників було уражено нафтовий термінал, який є одним із найбільших на півдні РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві пабліки.

За наявною інформацією, після удару на об’єкті спалахнула пожежа. Також повідомляється про пошкодження інфраструктури порту.

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Удар по важливому логістичному вузлу

Зазначається, що уражений термінал відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російських військових підрозділів, задіяних у війні проти України.

Новоросійськ є ключовим портом Росії на Чорному морі та важливим логістичним центром. У місті також базуються сили військово-морського флоту РФ.

Місто розташоване приблизно за 100 км від Керченської протоки та Кримського мосту.

Що раніше? 

  •  2 березня 2026 року Сили оборони уразили військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пошкодження двох кораблів російського Чорноморського флоту –– фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Також читайте: Дрони масовано атакували Новгородську область РФ: пошкоджено ТЕЦ та два об’єкти "Лукойла". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) атака (1803) нафтопровід (454) Новоросійськ (41)
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Топ коментарі
+23
Вербна неділя триває і ось що ми маємо на даний момент згідно даних з відкритих джерел:

⚡️знеструмлено 500 тисяч абонентів т.з. «ДиНиРи»;
⚡️є знеструмлення на ТОТ Запорізької області - повідомляється про перебої в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі;
⚡️вже не першу годину відбувається масований наліт БПЛА на Краснодарський край рф;
⚡️на території окупованого Криму весь день лунають вибухи. (с)
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06.04.2026 00:14 Відповісти
+21
Читаючи ці новини, завжди згадую першу електронну іграшку радянських часів - де вовк ловить яйця у корзинку... Десь так само метаються й кацапи, по своїй території. А "яйця" летять все частіше...
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06.04.2026 00:09 Відповісти
+16
сподіваюсь це "Шесхаріс".
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06.04.2026 00:06 Відповісти

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