Ворог атакував енергетичну інфраструктуру: знеструмлено Славутич
Зранку 6 квітня ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі Київщини. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла - це близько 21 тисячі людей.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Які прогнози?
Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди - працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім.
"Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади - на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними", - додав очільник регіону.
Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує.
Що передувало?
- Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.
- Також Славутич був знеструмлений через атаку РФ 25 березня.
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