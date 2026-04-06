Ворог атакував енергетичну інфраструктуру: знеструмлено Славутич

Зранку 6 квітня ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі Київщини. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла - це близько 21 тисячі людей.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Які прогнози?

Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди - працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім.

"Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади - на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними", - додав очільник регіону.

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Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує.

Що передувало?

Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.

Також Славутич був знеструмлений через атаку РФ 25 березня.

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