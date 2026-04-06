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Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Київщину
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру: знеструмлено Славутич

відключення світла у Славутичі

Зранку 6 квітня ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі Київщини. Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла - це близько 21 тисячі людей.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Які прогнози?

Як зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики одразу розпочнуть відновлення. Як і завжди - працюватимуть швидко й самовіддано, щоб повернути світло в кожен дім.

"Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади - на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними", - додав очільник регіону.

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Відкриті пункти незламності - там готові допомогти кожному, хто цього потребує.

Що передувало?

  • Нагадаємо, під ранок суботи, 21 березня 2026 року, війська РФ намагалися атакувати ударними дронами енергетичну інфраструктуру Київщини. Тоді теж було знеструмлено Славутич.
  • Також Славутич був знеструмлений через атаку РФ 25 березня.

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Автор: 

Київська область (4707) обстріл (35110) енергетика (3920) Славутич (51) Вишгородський район (89)
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