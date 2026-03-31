Через обстріли є знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Обмежень не прогнозується
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що через обстріли є знеструмлення у 7 областях.
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