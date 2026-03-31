Из-за обстрелов произошло отключение электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Ограничения не прогнозируются

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что из-за обстрелов произошло отключение электроэнергии в 7 областях.

