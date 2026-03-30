Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые партнеры посылали сигналы о сокращении количества ударов Украины по нефтяному сектору России.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

Так, главу государства спросили, передавали ли через ближневосточных партнеров предложения Путину оформить энергетическое перемирие после того, как Украина нанесла удары по балтийской инфраструктуре и экспорту российской нефти.

"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю? В последнее время, после мирового энергетического кризиса, действительно, мы получили сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтеэнергетическому сектору РФ", — ответил он.

По словам Зеленского, если Россия готова не наносить удары по украинской энергетике, то наши Силы обороны не будут "наносить ответные удары по их энергетике".

"Мы были готовы – вы помните – к любому прекращению огня: полному прекращению огня, прекращению огня в энергетике, прекращению огня на море и в энергетике, чтобы не летали ни ракеты, ни дроны, не наносить удары по инфраструктуре – мы все это предлагали и открыты. Если "русские" будут готовы, пожалуйста, пусть предлагают нам любое время, мы готовы решить этот вопрос", – отметил он относительно условий прекращения обстрелов российского нефтяного сектора.

Топ комментарии
А партнери ***** не пропонували припинити війну і звільнити Україну?
І не пропонували завдавати ударів по.людям і їх домівкам?
Може пропонували ***** залишити в спокої Україну і не нищити нашу.промисловість????

А, ні, бо це для них.дешевше бариля рашисткої нафти.
Лицеміри і потвори в людській подобі
30.03.2026 16:06
Це означає, що потрібно продовжити. Партнери педофіла йдуть за руським кораблем.
30.03.2026 16:04
від Патрушева, на самальоті якого він з Оману разом з Єрмаком летів після поїздки в Буковель ?
30.03.2026 16:03
шо? та ми ше не понали
30.03.2026 16:02
Тільки кацапи приходять на думку при слові партнери
30.03.2026 16:33
Ідіот?
30.03.2026 16:35
У ********* світі точно можна з глузду з"їхати. З таким партнером як Трумп ...
30.03.2026 17:18
Тоді це вороги, а не партнери
30.03.2026 16:07
Ні вони не вороги, їм все до сраки, лише вони, бабло й червоні маки.
30.03.2026 16:36
Прутін для Заходу, це, як хронічний гіморрой!! Ні самім подивитися, ні людям його показати!! Тільки різати, к бісової матері…!!
30.03.2026 16:07
сигнали від деяких наших партнерів, Джерело: https://censor.net/ua/n3607913
- а вони точно наші партнери ?
30.03.2026 16:07
Вони мабуть навіть члєни ЄС і НАТО, Словаччина і Угорщина.
30.03.2026 17:07
Якщо це йде від ЄС, то нехай розберуться в себе з 5-ю колоною у вигляді Угорщини зі Словаччиною
30.03.2026 16:10
Це мабуть, оті, фіцо-недострєльонний і орбан з сіярту???
Якась анонімність аід оманського, підозріла, з 2019 року???
30.03.2026 16:12
Знову на..дів.
чисто, за звичкою
30.03.2026 16:12
Навпаки! Удари по НПЗ потрібно масштабувати і витісняти кацапню з ринку. Більше грошей у ***** означає більше атак на нас і більше найманців.
30.03.2026 16:12
Зеленський не слухай цієї куйні і не називай таких партнерами..Це є спонсори рашистської машини смерті.Що вечора звітуй перед народом про знищення одного а можна і більше рашистського НПЗ...Нафта і газ для рашиста.це кровеносні артерії рашистської смерті.
30.03.2026 16:14
НПЗ атакують з 2022-року, за цей час було знищено приблизно зеро НПЗ.
Тому що на знищення НПЗ треба витратити під сотню крилатих ракет і щоб з них хоча б половина влучила.
Підриви дринчаками резервуарів з паливом створюють тимчасові незручності, але для НПЗ це комариний укус.
30.03.2026 16:31
щось Ти "переборщив",,,,Тому що на знищення НПЗ треба витратити під сотню крилатих ракет і щоб з них хоча б половина влучила. Підриви дринчаками резервуарів з паливом створюють тимчасові незручності, але для НПЗ це комариний укус....Якщо згоріли бочки , то де зібрався тимчасо зберігати нафту???Щоб підпалити бочки вистарчає і "дринчаків"
30.03.2026 16:55
Партнерам якось пох шо кацапи кожен день вбивають українців
30.03.2026 16:16
То не партнери, а наші вороги, якщо вони таке пропонують.
30.03.2026 16:18
і взагалі в кого повертається гнилий язик таке пропонувати що по дитсадках, по лікарнях, по пологових і житлових будинках бити можна, а по нафтових заводах ніззя? Якщо перемир'я то тільки повне. І то зараз Україні не вигідне перемир'я. Рашисти за один день на нафті зароблять більше ніж Україні Європа дала допомоги за рік. Тобто, через рік перемир'я Україна як і була так і буде гола і боса, зате Сосія стане сильніша і багатша ніж була до початку війни. І як тоді рашистів зупиняти, коли вони полізуть а вони полізуть
30.03.2026 16:24
в сраку таких партнерів
30.03.2026 16:20
Зєльонкін уже вкотре грає на боці )(уйла.
30.03.2026 16:27
Цьому всіляку херню пишуть, і обіцяють, що це його підніме в очах лохторату.
30.03.2026 16:36
Коли партнери просили рудого підора не лізти в Іран - він на них забив. Тепер, коли нафта 120 дол, і москалі рубають капусту, цей підор-"партнер" просить нас не заважати їм рубати бабло.
30.03.2026 16:42
Зе як дихне - так і збрехне. Ми вже чули від США, що ніколи не примушували Україну вийти із Донецької області. Просто Зе наріду корчить із себе патріота, мов США тиснуть, а він потужно стоїть.
30.03.2026 16:51
Ты либо кaцапский бот, либо не в теме, если утверждаешь, что США не давят на Украину.
30.03.2026 17:11
Ми зробили нашу війну дуже комфортною для світу. Врахували всі інтереси всіх, кого тільки можна було. Діяли зважено і розсудливо. Африці нема чого їсти, і діти Африки потребують краденої української пшениці з окупованих територій? Будь ласочка! Везіть, на здоров'ячко!! Це нічого, що українські діти гинуть під обстрілами, головне, щоб африканські діти не голодували! Індійським таксистам треба російське паливо? Будь ласочка, заганяйте свої танкери в Чорне море і фінансуйте війну проти України! Ми ж розуміємо, що нічого особистого, тільки бізнес! Вам треба гроші, а ми потерпимо - ми вже звикли! Були поблажливими і поступливими. Я думаю, що це була наша велика помилка - дозволити світові взути м'які капці, взяти пивка, сісти на диван і дивитися по тєліку, як нас вбивають..... Бо коли ви зараз питаєте, чого раптом світ перестав перейматися нашими проблемами, то чого він має перейматися, якщо у нього все добре? Ви ж не телефонуєте в ЖЕК, коли у вас є світло, вода, працюють ліфти? То чому очікувати цього від інших, якщо в них і так все добре? Для того, щоб світ нам допомагав, в нього треба забрати капці, вилити пиво і розбити шибку, щоб він ПОЧУВ, ВІДЧУВ, ЗРОЗУМІВ, чому ми вже стільки років кричимо у нього під вікнами. Через нашу війну голодують діти в Африці? Вибачте, але хто дав вам право ставити дітей Африки у вищий пріоритет, ніж українських, які гинуть під обстрілами?? Я ПРОТИ такої тупої дискримінації! Для мене українська дитина важливіша за будь-кого в Африці, в тому числі за їхніх дітей. Через брак російської нафти в Індії меншими темпами ростиме ВВП? Так х#й на ту Індію!!! Може тоді задумаються, як припинити війну, а не тупо лизатимуться з путіним і багатітимуть на нашому горі. Пам'ятаю, Казахстан якось обурювався нашими ударами по нафтовим терміналам в Новоросійську і російським танкерам у Чорному Морі і вимагав їх припинити - бо там, бачте, є його якась бізнесовачастка, і він несе економічні втрати....Так х#й на той Казахстан!!! Тепер якісь наші ,,партнери'' чимось незадоволені і просять Україну взагалі зменшити удари по нафтовому сектору росіі....Вибачте будь ласка мене за мій французський, але х#й і на таких ,,партнерів''!!!! Атака будь-де і по будь-яких об'єктах нафтового сектору Росії виправдана, і такі атаки мають продовжуватися. Незалежно від чиїхось партнерських часток у бізнесі. Незалежно від інтересів і «забажанок» і наших партнерів і взагалі чиїхось економічних там інтересів. У нас війна, і наш національний інтерес має бути тут ПРІОРИТЕТНИМ!!! ЗАКРИТИ Чорне і Балтійське море для російської нафти - це НАЙКРАЩІ санкції, які тільки можуть бути. І ми маємо це робити, щоб вижити !!! Всі, кому це не подобається - просто йдуть на х#й, або йдуть до путіна і вимагають закінчити війну і звільнити українські землі. Тільки так!
30.03.2026 17:01
 
 