Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые партнеры посылали сигналы о сокращении количества ударов Украины по нефтяному сектору России.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Что известно?

Так, главу государства спросили, передавали ли через ближневосточных партнеров предложения Путину оформить энергетическое перемирие после того, как Украина нанесла удары по балтийской инфраструктуре и экспорту российской нефти.

"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю? В последнее время, после мирового энергетического кризиса, действительно, мы получили сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтеэнергетическому сектору РФ", — ответил он.

По словам Зеленского, если Россия готова не наносить удары по украинской энергетике, то наши Силы обороны не будут "наносить ответные удары по их энергетике".

"Мы были готовы – вы помните – к любому прекращению огня: полному прекращению огня, прекращению огня в энергетике, прекращению огня на море и в энергетике, чтобы не летали ни ракеты, ни дроны, не наносить удары по инфраструктуре – мы все это предлагали и открыты. Если "русские" будут готовы, пожалуйста, пусть предлагают нам любое время, мы готовы решить этот вопрос", – отметил он относительно условий прекращения обстрелов российского нефтяного сектора.

