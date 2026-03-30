Партнеры просили Украину уменьшить удары по нефтяному сектору России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторые партнеры посылали сигналы о сокращении количества ударов Украины по нефтяному сектору России.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
Так, главу государства спросили, передавали ли через ближневосточных партнеров предложения Путину оформить энергетическое перемирие после того, как Украина нанесла удары по балтийской инфраструктуре и экспорту российской нефти.
"Мы не просто наносим удары. Мы отвечаем. Почему я напоминаю? В последнее время, после мирового энергетического кризиса, действительно, мы получили сигналы от некоторых наших партнеров, как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтеэнергетическому сектору РФ", — ответил он.
По словам Зеленского, если Россия готова не наносить удары по украинской энергетике, то наши Силы обороны не будут "наносить ответные удары по их энергетике".
"Мы были готовы – вы помните – к любому прекращению огня: полному прекращению огня, прекращению огня в энергетике, прекращению огня на море и в энергетике, чтобы не летали ни ракеты, ни дроны, не наносить удары по инфраструктуре – мы все это предлагали и открыты. Если "русские" будут готовы, пожалуйста, пусть предлагают нам любое время, мы готовы решить этот вопрос", – отметил он относительно условий прекращения обстрелов российского нефтяного сектора.
І не пропонували завдавати ударів по.людям і їх домівкам?
Може пропонували ***** залишити в спокої Україну і не нищити нашу.промисловість????
А, ні, бо це для них.дешевше бариля рашисткої нафти.
Лицеміри і потвори в людській подобі
- а вони точно наші партнери ?
Якась анонімність аід оманського, підозріла, з 2019 року???
чисто, за звичкою
Тому що на знищення НПЗ треба витратити під сотню крилатих ракет і щоб з них хоча б половина влучила.
Підриви дринчаками резервуарів з паливом створюють тимчасові незручності, але для НПЗ це комариний укус.