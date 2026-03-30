Зеленский встретился со Стуббом: Обсудили встречи на Ближнем Востоке, готовим форматы коммуникации с лидерами Европы
Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Ближний Восток
Зеленский подчеркнул важность того, чтобы все в Европе предметно координировались.
"Именно так мы и поступаем с Алексом. Я проинформировал о встречах и переговорах на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, которые у меня были в эти дни. Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным.
Алекс рассказал о своей активности. Безопасность – прежде всего, и сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, нельзя терять ни одного дня: нужны совместные действия и совместные результаты. Готовим форматы коммуникации с другими лидерами Европы", – рассказал Зеленский.
Другие вопросы
Как отмечается, неизменное внимание было уделено работе по американскому направлению. Вспомнили инцидент с дронами, который недавно произошел на территории Финляндии.
"Мы с Алексом одинаково видим эту ситуацию. Предоставляем всю необходимую информацию. Спасибо!" – добавил президент.
