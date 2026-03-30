Зеленський зустрівся зі Стуббом: Обговорили зустрічі на Близькому Сході, готуємо формати комунікації з лідерами Європи
Президент Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Алесандром Стуббом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Близький Схід
Зеленський наголосив на важливості того, щоб всі у Європі предметно координувалися.
"Саме так і робимо з Алексом. Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним.
Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати. Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи", - розповів Зеленський.
Інші питання
Як зазначається, незмінна увага була приділена роботі на американському напрямку. Згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії.
"Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!" - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль