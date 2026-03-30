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Новини Розмова Зеленського та Стубба
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Зеленський зустрівся зі Стуббом: Обговорили зустрічі на Близькому Сході, готуємо формати комунікації з лідерами Європи

Зеленський і Стубб поговорили

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Алесандром Стуббом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Близький Схід

Зеленський наголосив на важливості того, щоб всі у Європі предметно координувалися.

"Саме так і робимо з Алексом. Я поінформував про зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, які були в мене цими днями. Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним.

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Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати. Готуємо формати комунікації з іншими лідерами Європи", - розповів Зеленський.

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Інші питання

Як зазначається, незмінна увага була приділена роботі на американському напрямку. Згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії.

"Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!" - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Фінляндія (1469) Стубб Александр (222)
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